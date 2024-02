¡No soportan! Pancho Cavero y Ximena Díaz preocupados por la falta de tiempo: “Es un estrés” | El Gran Chef Famosos

Todos los participantes que pasaron por la cocina de “El Gran Chef Famosos X2” mencionan que suelen pasar momentos muy complicados. Esta vez fue el turno de Pancho Cavero y Ximena Díaz, pues aseguraron que viven un “estrés” porque tienen miedo de que el tiempo les gane. En esta ocasión, el problemas se les presentó porque la actriz no estaba cortando las cebollas de la mejor forma.

“Yo venía practicando y el programa pasado yo estuve genial con la cebolla. Me he olvidado”, expresó. “Ojalá no nos falte tiempo”, acotó Pancho Cavero. Tras ello, el veterinario se ofreció a ayudarla, pero ella se negó. “Es un estrés esto”, sentenció.

Este lunes 12 de febrero se vivirán momentos de alta tensión en la cocina de “El Gran Chef Famosos X”. Ximena Díaz y Pancho Cavero; Damián y El Toyo; Patrio Suárez-Vértiz y Arturo Pomar; y Rodrigo Sánchez Patiño y Joaquín Escobar tendrán un duro enfrentamiento en la noche de sentencia. ¿Quiénes irán a la temible noche de eliminación?

¿Dónde ver todos los capítulos de “El Gran Chef Famosos X2”?

¡Latino! Todos los capítulos de “El Gran Chef Famosos” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión. También pueden verlo por medio del portal web Latina Play y la app para dispositivos móviles de Latina.

¿Cuáles son las ocho duplas confirmadas para “El Gran Chef Famosos X2”?

Latina Televisión llevará la experiencia gastronómica a un nivel completamente nuevo. El Gran Chef Famosos X2 reunirá a un elenco estelar de ocho duplas dispuestas a desafiar sus habilidades gastronómicas y conquistar la cocina como nunca antes.

En esta renovada edición, las cuatro primeras duplas que aceptaron ingresar a la cocina de El Gran Chef son: los actores de Papá en Apuros, Joaquín Escobar y Rodrigo Sánchez Patiño; los esposos Ximena Díaz y Pacho Cavero; las hermanas Josetty y Génesis Hurtado y el dúo de amigos Damián y el Toyo.

Los actores Denisse Dibós y Marco Zunino; las hermanas Marisol y Celine Aguirre; el modelo Austin y su padre Steve Palao; y los amigos Pablo Saldarriaga y Gabriel Calvo también serán parte de El Gran Chef Famosos X2, una nueva temporada que promete ser un festín para los sentidos.