No serán las donas: El ‘Flaco’ Granda y el plato que le asegurará el TRIUNFO en El Gran Chef Famosos: La Revancha 

El último 23 de noviembre, Latina Televisión anunció el regreso de tus participantes favoritos para una nueva temporada: “El Gran Chef Famosos: La Revancha”. Hasta el momento, se han revelado seis de los famosos que volverán a la cocina: Mauricio Mesones, Christian ‘Loco’ Wagner, Renato Rossini Jr, Mónica Torres y Giancarlo ‘Flaco’ Granda.

Justamente, el periodista deportivo retornará después de convertirse en el octavo eliminado en la cuarta temporada de la competencia. El ‘Flaco’ Granda aseguró a Latina Entretenimiento que, haber estado en la última edición de “El Gran Chef Famosos”, le dará cierta ventaja porque ya sabe lo que significa competir por niveles. Aunque, no se confía de nada.

“Haber estado en la cuarta temporada de ‘El Gran Chef’ y haber participado en etapas me puede dar cierta ventaja respecto al resto. Pero esto se trata de cocinar bien, así que vamos a meterle ganas. Hemos eliminado a varios, avanzamos hasta que el nivel 9, así que ojo con el ‘Flaco’ Granda que se vienen con cosas serias”, aseguró el periodista.

¿Qué dijo el ‘Flaco’ Granda sobre su épica dona quemada en “El Gran Chef Famosos”?

El pasado 17 de noviembre, se vivió la Noche de Sentencia del nivel 9 en la cuarta temporada de “El Gran Chef Famosos”. En esa ocasión, el ‘Flaco’ Granda se enfrentó al ‘Checho’ Ibarra, Renato Rossini y Gino Pesaressi por su permanencia en el programa. Así que, para cumplir con el único plato de la noche, cada uno recibió el apoyo de un familiar.

El ‘Flaco’ Granda optó por llamar a su hermano Pablo como refuerzo e intentaron todo para convencer al jurado con sus donas y berlinesas. Sin embargo, no lograron el objetivo porque fallaron al momento de freír los bizcochuelos, llegando a quemar por completo uno de ellos, el cual sirvió de homenaje a la papa rellena carbonizada del ‘Loco’ Wagner. Por este grave error, el ‘Flaco’ Granda pasó a la temida Noche de Eliminación y, finalmente, abandonó el programa.

Así que, en “El Gran Chef Famosos: La Revancha”, el ‘Flaco’ está dispuesto a todo con tal de llevarse la olla dorada; sin embargo, no volvería a hacer las donas y berlinesas. “Gente, la verdad es que les quiero contar que he practicado la dona. (Risas) No, no he practicado la dona. No más donas, no pongan donas por favor”, resaltó.

¿Con qué plato el ‘Flaco’ Granda superará las expectativas del jurado y triunfará en “El Gran Chef Famosos: La Revancha”?

En reiteradas ocasiones, el ‘Flaco’ Granda cayó en las Noches de Sentencia durante su participación en la cuarta temporada de “El Gran Chef Famosos”. Y, si bien llegó hasta el noveno nivel de la competencia, esto no lo hizo exento a las críticas del jurado a su sazón en diversos platillos.

Por ello, y tras abandonar la cocina al convertirse en el octavo eliminado, el ‘Flaco’ Granda optó por practicar en casa un poco de todo lo aprendido. “He practicado, poco, pero he practicado porque también necesitamos un relax. Pero ojo, vamos a llegar con unos secretitos que van a sorprender a más de uno”, aseguró el periodista deportivo.

En ese sentido, el ‘Flaco’ Granda también confirmó cuál será el plato con el que planea deleitar a los jueces Giacomo Bocchio, Nelly Rossinelli y Javier Masías. “Tráiganme el arroz chaufa. He practicado el arroz chaufa en mi casa y ojalá que me toque hacerlo acá porque ese día me dan la olla, me voy ganando”, aseveró.

¿El ‘Flaco’ Granda traerá de regreso al ‘chefcito’ Remy de “Ratatouille” a la cocina de “El Gran Chef Famosos”?

Como recordaremos, en una de las Noche de Sentencia que el ‘Flaco’ Granda afrontó en la cuarta temporada de “El Gran Chef Famosos”, decidió traer a la pequeña rata Remy de la película “Ratatouille” de Disney para que le de suerte. Y así fue porque, en esa ocasión, consiguió salvarse de la eliminación.

Si bien esta cábala le sirvió en varias ocasiones, no lo fue en su última Noche de Eliminación de “El Gran Chef Famosos”. “Gente, hoy vine con todas las cábalas encima. El sombrerito, Remy, en la misma estación. Vamos a ver si nos funciona. Así nos salvamos con el turrón”, dijo en aquella ocasión antes de abandonar el programa.

Así que, ahora en “El Gran Chef Famosos: La Revancha”, el ‘Flaco’ Granda está considerando el retorno de su compañero. “El regreso de Remy está en evaluación porque, la verdad, las últimas semanas me vino medio zángano, vino resaqueado. Así que ahorita está en un proceso, vamos a ver cómo se comporta. Si se porta bien, regresa; pero, si no, tenemos que analizar. Así que Remy, aún estás a tiempo”, concluyó.