No quiso que la consuelen: Laura Spoya frustrada por cheesecake mal hecho en El Gran Chef Famosos

Laura Spoya terminó frustrada durante la preparación del segundo plato de la noche en la noche de sentencia de El Gran Chef Famosos. La modelo no pudo contener las lágrimas una vez cumplido el tiempo reglamentario por lo que sus compañeras fueron a consolarla.

“Esto es una desgracia, está impresentable”, aseguró la participante realmente decepcionada de sí misma. Ale Fuller, Katia Palma y Belén Estévez corrieron a darle su apoyo mientras la ex Miss Perú se secaba las lágrimas.

Con la compostura recuperada, la concursante agradeció a sus amigas, no obstante, reconoció que a ella le gustaba estar sola cuando lloraba. “A mí no me gusta que me estén abrazando cuando estoy llorando, me gusta estar sola. Se agradece mucho su compasión y su amistad pero a mi me gusta estar sola”, aseguró.

Spoya terminó cayendo en la tan temida noche de eliminación y hará su debut en esta instancia en El Gran Chef Famosos.

¿Dónde ver todos los capítulos de El Gran Chef Famosos?

Todos los capítulos de la primera y segunda temporada de El Gran Chef Famosos están disponibles en el canal de Youtube de Latina Televisión. También se pueden ver por medio del portal web Latina Play y la app para dispositivos móviles de Latina.

¿Qué participantes han sido eliminados de El Gran Chef Famosos?

Hasta el momento, Junior Silva y Antonio Pavón han sido eliminados de la competencia. Jimmy Santy fue eliminado en la primera parte de la segunda temporada; sin embargo, decidió renunciar a la competición en pleno repechaje. Natalia Salas, Mauricio Mesones y Jesús Neyra, quienes dejaron el programa previamente, tuvieron la posibilidad de regresar gracias al repechaje.