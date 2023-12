“No merece triunfar quien no sabe fracasar”: Javier Masías reveló por qué El Gran Chef Famosos es uno de los programas favoritos de los peruanos

Gracias al entretenimiento que dan de lunes a sábados, el programa “El Gran Chef Famosos” de Latina Televisión ha cautivado a las familias. Desde las ocurrencias de los participantes hasta los ácidos comentarios de los jurados produce una gran química que se gana el corazón de los ‘chefcitos’.

Javier Masías habló hace poco sobre la “fórmula” por la que el programa, donde es jurado junto a Nelly Rossinelli y Giacomo Bocchio, es tan exitoso.

¿Por qué “El Gran Chef Famosos” es exitoso según Javier Masías?

En una entrevista en el podcast “Tiempo muerto” de Giancarlo ‘Flaco’ Granda, el crítico gastronómico Javier Masías aseguró que “El Gran Chef Famosos” es un formato que permite mostrar no solamente la grandeza del triunfo, sino también las lecciones del fracaso.

“Yo creo que lo bonito de El Gran Chef no es solamente la gente que triunfa, sino sobre todo qué hacen los peruanos cuando fracasan. Y pienso que no merece triunfar quien no sabe fracasar porque en el Perú nunca le ha ido bien a un peruano del todo”, aseguró.

En esa misma línea, comentó que, de los 12 famosos que empiezan en cada temporada, solo uno triunfa al llevarse la olla dorada, pero “todos son ganadores”.

¿Dónde ver todos los capítulos de “El Gran Chef Famosos”?

¿Qué ex participantes han sido confirmados para “El Gran Chef Famosos: La Revancha”?

Karina Calmet, Miguel Vergara y Susan León (participantes de la 1era temporada), Mauricio Mesones, Junior Silva y Mónica Torres (participantes de la 2da temporada), el ‘Loco’ Wagner, Milene Vasquez, Armando Machuca y Mayra Goñi (participantes de la 3era temporada), Renato Rossini Jr. y el ‘Flaco’ Granda (participantes de la 4ta temporada). Este grupo de famosos aceptaron regresar en “El Gran Chef Famosos: La Revancha” en busca de llevarse la preciada olla dorada.

El primer eliminado de esta temporada INSPERABLE “El Gran Chef Famosos: La Revancha” fue Miguel Vergara.