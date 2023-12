Mónica Zevallos: ¿Qué opina la semifinalista de El Gran Chef Famosos sobre volver a conducir en televisión nacional? 

Mónica Zevallos empezó su camino en “El Gran Chef Famosos 4” sin tener ni idea de cuál sería su futuro dentro de esta cocina. Pero, en cada una de sus apariciones, demostró por qué debe continuar en la competencia. Por ello, se ubica entre los tres semifinalistas que se enfrentan este viernes 1 de diciembre para definir quiénes pasarán a la GRAN FINAL.

Pero, además de ganarse el corazón de las nuevas generaciones y los ‘chefcitos’, sus seguidores mostraron su alegría por ver a la exconductora de regreso en la pantalla chica después del éxito que tuvo con “Vale la pena soñar” en Latina. Por ello, surgió la pregunta de si Mónica Zevallos aceptaría volver a liderar un espacio televisivo.

Así que, en conversación con Jesús Alzamora en “La Lengua”, Mónica no descartó aceptar la oportunidad si se presenta: “Voy a ser completamente honesta: No cierro la posibilidad porque gracias a Dios ahorita estoy una etapa de mi vida donde mis dos hijos están grandes. Los dos ya hicieron su vida. Los veo tranquilos, los veo bien. Siempre he sido bien mamá, todo el tiempo estoy pensando si me necesitan”.

Asimismo, Mónica Zevallos aseguró que, en este momento de su vida, siente que debe “empezar a pensar en mí. En realidad, hace rato (abandonaron el nido), solo yo creo que aún no abandonaron. Somos bien unidos mis hijos y yo, hablamos todos los días”.

Pero, hasta el momento no hay ningún proyecto en concreto. “Para mí es como volver a empezar, con nuevas experiencias, con nuevas cosas. No me han dado ninguna propuesta, si voy a ser totalmente honesta, no me cierro a la posibilidad de quedarme. Mi pasaje tiene un día de retorno”, precisó.

¿Mónica Zevallos pensó que su tiempo en televisión había terminado antes de aceptar “El Gran Chef Famosos”?

Durante la misma conversación con Jesús Alzamora, la exconductora aseguró que, tras despedirse de la pantalla chica hace varios años, no volvería a la televisión porque su tiempo “había terminado completamente”.

“Cuando mi hijo me decía: ‘mami, no quisieras volver a trabajar…’. Yo decía: ‘Hijito, por favor, ya estoy vieja para estas cosas, ya la gente se olvidó quién es Mónica Zevallos’. Cuántas veces que voy a Lima y nadie me reconoce en la calle”, recordó.

¿Dónde ver todos los capítulos de “El Gran Chef Famosos”?

¡Latino! Todos los capítulos de la primera y segunda temporada de “El Gran Chef Famosos” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión. También pueden verlo por medio del portal web Latina Play y la app para dispositivos móviles de Latina.

¿Qué famosos forman parte de la cuarta temporada de “El Gran Chef Famosos”?

“El Gran Chef Famosos” es un programa de competencia donde la cocina es el gran anfitrión. Doce nuevos concursantes que se enfrentarán noche a noche por llevarse el título de ‘El gran chef’ de esta tercera temporada.

Tilsa Lozano, Renato Rossini papá, Ximena Hoyos, Sergio el ‘Checho’ Ibarra, Saskia Bernaola, Fiorella Cayo, Gino Pesaressi, Flor Polo, Renato Rossini hijo, Christian Ysla, Mónica Zevallos y a Giancarlo el ‘Flaco’ Granda fueron los famosos convocados para esta temporada. En los primeros niveles de la competencia, los eliminados fueron: Florcita Polo, Ximena Hoyos, Saskia Bernaola, Renato Rossini Jr, Renato Rossini padre y ‘Checho’ Ibarra.

Pero, en las batallas culinarias, estos seis participantes eliminados se enfrentaron a seis nuevos retadores. Al final, solo tres consiguieron un cupo en la competencia de “El Gran Chef Famosos”: ‘Checho’ Ibarra, Renato Rossini y Claudia Berninzon. Sin embargo, Claudia Berninzon fue eliminada rápidamente en el nivel 8 de la competencia. Seguido por el ‘Flaco’ Granda en el nivel 9. En el siguiente nivel, Renato Rossini se fue de la competencia. Finalmente, Fiorella dejó el concurso en el nivel 11. Días después, se confirmó que Checho Ibarra se quedó con el quinto lugar de la competencia y Tilsa Lozano con el cuarto puesto.