Miguel Vergara está de regreso en El Gran Chef Famosos: La Revancha: Recuerda AQUÍ sus makis incomibles, el apoyo de Pelaicito y más

Si hay alguien que ha sacado varias risas en la cocina de “El Gran Chef Famosos” a lo largo de las cuatro temporadas, ese es Miguel Vergara. El cómico fue uno de los participantes de la primera temporada y conquistó a los televidentes con su carisma, aunque ese talento no necesariamente se reflejaba en su sazón.

En una ocasión, decepcionó por completo a los miembros del jurado con makis que ni siquiera se podían comer. Sigue leyendo para recordar ese y más momentos de Miguel Vergara en la cocina de “El Gran Chef Famosos”.

Makis incomibles

Nadie puede olvidas aquella ocasión en la que el jurado pidió makis furai y acevichados a los participantes de la primera temporada de “El Gran Chef Famosos” y Miguel Vergara terminó decepcionándolos de manera extraordinaria.

El propio participante adelantó que no pasaba nada con su plato. “Sé que voy a sentencia”, aseguró el actor. Esta afirmación fue reforzada por las críticas del jurado. Giacomo Bocchio probó un pedazo muy pequeño de maki por temor a su salud, mientras que Javier Masías sí se arriesgó pero quedó decepcionado.

Leyla Chihuán lo agarró de las orejas por molestarla

En un episodio de “El Gran Chef Famosos”, el primer encargo para los participantes fue la elaboración de cupcakes. Una vez con la receta, Miguel Vergara se acercó hasta el almacén para recoger todos los ingredientes que necesitaba.

Sin embargo, los nervios le jugaron una mala pasada porque, al estar de regreso en su estación, no sabía si había cogido bien la harina para la preparación de este postre. Por ello, empezó a gritar en el set para saber si era harina de trigo la que habían pedido.

Este show acabó con la paciencia de la voleibolista, quien lo agarró por las orejas y lo llevó al almacén para coger una bolsa de harina de trigo que efectivamente necesitaban para los cupcakes.“¿Entonces para qué me has hecho ir hasta allá? Cállate, me desconcentras”, sentenció.

El apoyo incondicional de Pelaicito

Depués de que el jurado le pidiera que se empeñe más en la competencia de “El Gran Chef Famosos”, Miguel Vergara cambió el chip y optó por traer a su propio refuerzo a la cocina para darle ánimos: Pelaicito.

El pequeño troll lo impulsó a dar lo mejor de sí en la cocina, aunque no pudo evitar las burlas por parte del jurado Javier Masías. “He visto que ha traído un muñeco idéntico a él”, dijo el crítico entre risas. “Es un trollcito, mi gemelo. Él y yo somos iguales (…) Estoy atrayendo la buena energía del Perú y el mundo. Por eso he traído a mi refuerzo”, respondió el participante.

Presentó huevo a la rusa sin relleno

Y, como no mencionar cuando Miguel Vergara presentó el plato incompleto, pese a que la preparación era muy sencilla. En aquella ocasión, el jurado pidió un huevo a la rusa, pero el participante no logró completar la cocción de las verduras ni la elaboración de la mayonesa.

Por eso, optó por presentar solo el huevo sancochado. Esta decisión molestó a la jurado Nelly Rossinelli. “Miguel, a estas alturas del concurso, esta presentación me parece una falta de respeto para el público, para tus compañeros y para el jurado. Ni siquiera lo voy a probar, gracias”, dijo la ‘mamá de los pericotitos’.

¿Qué exparticipantes han sido confirmados para la nueva temporada?

Susan León (participante de la 1era temporada), Mauricio Mesones y Mónica Torres (participantes de la 2era temporada), el ‘Loco’ Wagner (participante de la 3era temporada). Renato Rossini Jr. y el ‘Flaco’ Granda (participantes de la 4ta temporada) son los seis primeros famosos que regresan por su revancha.

A este grupo de figuras del medio se suma la participación de Karina Calmet y Miguel Vergara (participantes de la 1era temporada), Junior Silva (participante de la 2da temporada), Milene Vasquez, Armando Machuca y Mayra Goñi (participantes de la 3ra temporada). Todos ellos aceptaron regresar en busca de llevarse la preciada olla dorada.

¿En qué se diferenciará la próxima temporada de El Gran Chef Famosos?

Tras el anuncio de El Gran Chef Famosos: La Revancha, José Peláez reveló en qué se diferenciará la próxima entrega del reality de cocina.

“Hemos intentado reunir a la mayor cantidad de participantes que pasaron por esta cocina… A muchos de ellos, el público los ha aclamado en redes sociales. Estamos preparando una temporada que es muy especial para nosotros, además será el cierre perfecto de este año maravilloso que nos ha dejado El Gran Chef Famosos”, afirmó José Peláez.