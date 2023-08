“Mi mayor reto es con mi cabeza”: Laura Spoya se sinceró en El Gran Chef Famosos 

La tensión en la cocina de “El Gran Chef Famosos” sigue en aumento y, en ese sentido, Laura Spoya habló abiertamente sobre cómo le ha afectado la situación. Para el primer plato de la noche del miércoles, la ex Miss Perú dijo que nunca había hecho un tartar de trucha y su mayor reto iba a ser descongelarla. Pero, segundos después, hizo una confesión que nadie esperaba.

“La verdad es que mi reto mayor es con mi cabeza. Yo soy muy mental y cuando a mí me sale algo mal, ya me desconcentro, ya no puedo hacer las demás cosas. Eso me pasó ayer con el arroz”, agregó.

Cabe recordar que el ganador de este primer plato del miércoles obtendría un beneficio la preparación del segundo plato de la noche “El Gran Chef Famosos”. Además, durante la preparación de sus platos de tartar de trucha, los participantes aprovecharon en recibir algunos consejos por parte del jurado.

¿Dónde ver todos los capítulos de El Gran Chef Famosos?

¡Latino! Podrás ver TODOS los capítulos de la primera y segunda temporada de El Gran Chef Famosos en el canal de Youtube de Latina Televisión. También lo puedes ver por medio del portal web Latina Play y la app para dispositivos móviles de Latina.

¿Qué participantes han sido eliminados de El Gran Chef Famosos?

Hasta el momento, Junior Silva, Antonio Pavón, Belén Estévez, Katia Palma y Jesús Neyra han sido eliminados de la competencia. Jimmy Santy se despidió del programa en la primera parte de la segunda temporada y retornó en la fase de repechaje; sin embargo, decidió renunciar a la competición porque consideró que no podía competir más.