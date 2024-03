“Me voy con el corazón repleto de agradecimiento”: Denisse Dibós y Marco Zunino son eliminados de El Gran Chef Famosos

Luego de una ardua batalla culinaria, en el que las duplas hicieron su mejor esfuerzo y dieron todo de sí. Lamentablemente, el equipo conformado por Denisse Dibós y Marco Zunino fue el eliminado. El jurado lamentó haber tomado esta fatídica decisión, pero a estas alturas de la competencia, por lo más mínimo puedes irte.

“Me voy con el corazón repleto de agradecimiento, de mucha emoción por haber aprendido tanto de cada uno de ustedes. Efectivamente, como una mujer de 56 años, siento que en la vida nunca es tarde para aprender algo… No me daba el tiempo para aprender estas maravillas” , expresó Denisse. “Ha sido para mí una montaña rusa, he aprendido a cocinar, a ser más tolerante conmigo, con la gente de alrededor. Como cocinero he aprendido a confiar en mí… A apreciarlos a ustedes, la calidad de humana que hay en el set es increíble”, añadió Marco.

Este jueves 21 de marzo se vive una nueva Noche de Eliminación en “El Gran Chef Famosos X2”. Las duplas deberán dejar toda su sazón en la cocina para evitar abandonar la competencia. ¿Quiénes lo conseguirán?

