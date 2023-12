“Me gustaría regresar”: Miguel Vergara es eliminado de El Gran Chef Famosos: La Revancha

Este jueves 7 de diciembre se vivió la temida noche de eliminación en El Gran Chef Famosos. Luego de tres días de haberse iniciado la competencia, Renato Rossini Jr, Susan León, el ‘flaco’ Granda y Miguel Vergara se enfrentaron en un intenso desafío para demostrar sus dotes culinarios. Sin embargo, este último dejó la competencia y se convirtió en el primer eliminado del reality de cocina.

Los tres participantes tuvieron un doble reto culinario: ‘Tortilla de muy muy’ y ‘Ñoquis en salsa de ají de gallina’. Tras la preparación del primer plato, Rossini Jr salió ganador y su beneficio fue no participar en la trivia del segundo plato.

La última ronda fue decisiva y como resultado Susan León se convirtió en la primera salvada de la noche.. Finalmente, el jurado Javier Masías tuvo la última palabra y dio a conocer que Miguel Vergara es el primer eliminado de la competencia culinaria.

Tras conocer el veredicto del jurado y dejar los estudios de “El Gran Chef Famosos”, Miguel Vergara dijo lo siguiente: “Estoy recontra feliz de haber regresado a mi casa, Latina y Rayo La Botella son mi hogar… .Me faltó un poco más de concentración, pero es una competencia y los que ganan aquí son los televidentes… En esta temporada, los veo bien competitivos y seguros a todos, pero sí quisiera que la bruja ‘Wagner’ se lleve la olla dorada, igual me gustaría regresar porque yo cocino bien. Me eliminaron por el emplatado”, dijo Miguel Vergara.

