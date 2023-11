Mayra Goñi vuelve a El Gran Chef Famosos: Recuerda el plato que terminó en el suelo, sus divertidos karaokes y otros momentos icónicos

Esta semana se anunció una nueva temporada de El Gran Chef Famosos, la cual promete ser una temporada INSUPERABLE. En este nuevo formato, se reunirán los favoritos de las cuatro primeras temporadas.

Una de ellas fue Mayra Goñi, quien se ganó el cariño de los “chefcitos” con su divertida personalidad. La joven artista se quedó en el corazón de los fanáticos del programa de cocina con sus ocurrencias en la cocina, así como también los karaokes que tenía mientras cocinaba. Su diversa playlist hacía más divertida su preparación, puesto que Mayra cantaba desde Carmencita Lara hasta Pintura Roja.

El recuerdo de Yuru, la princesa amazónica

Mayra Goñi siempre se mostró orgullosa del personaje que interpretó de niña. En una ocasión, Mayra Goñi recordó cuando, con tan solo 12 años, protagonizó la miniserie “Yuru, la princesa de la selva” de Latina. Al ser consultada por Peláez, la actriz confesó que ese programa significó mucho para ella y el crecimiento de su carrera en la industria. “Era una niña de la selva que protegía a los animales en extinción. Era una niña que tenía una misión. Me fui a grabar a la selva con un mono que tenía la cola roja y querían hacer un experimento con él. Lo tenía que proteger”, agregó Mayra.

El abrazo a Javier Masías

Si bien Javier Masías es el jurado más “frío” de “El Gran Chef Famosos”, durante El Repechaje demostró que tiene su corazoncito. En una de las galas, el jurado tenía la posibilidad de darle penalidades a los participantes si cometían algún error. Cuando Javier Masías se acercó a la cocina de Mayra Goñi con sus tarjetas, la actriz optó por darle un fuerte abrazo al crítico gastronómico para evitar la penalidad.

El abrazo provocó una cara de desconcierto y enojo en Masías. Sin embargo, a Mayra no le importó y dijo: “Parece un osito, me encantó abrazarlo porque sentí ternura. Sentí que él necesitaba ese abrazo. No me vaya a poner tarjeta por confianzuda”, señaló la actriz.

Se le cayeron sus tequeños al piso

Durante una de las preparaciones en El Gran Chef Famosos, los participantes formaron dos equipos para poder enfrentarse entre ellos. Por un lado, estaban Josi Martínez, Fátima Aguilar y Mayra Goñi. Precisamente, nuestra participante no pasó por un buen momento durante la entrega del platillo solicitado.

La receta que pidió el exigente jurado de la competencia fue un piqueo futbolero, todo esto en el marco de la previa al encuentro ante Brasil por Eliminatorias Sudamericanas. Mientras el equipo de Mayra Goñi se encontraba emplatando, ella tuvo que llevar tequeños al plato definitivo, pero esto no pudo lograrse. Cuando ella lo intentó, no pudo mantener el equilibrio en el carro donde transportaba la preparación y se le cayó todo al suelo, generando sorpresa y molestia entre su equipo.

No quería tocar los cangrejos por su fobia

Durante el Repechaje, Mayra Goñi pasó por un momento complicado antes de empezar con su platillo. El ingrediente principal de la primera preparación fueron los cangrejos. Para esto, todos tuvieron que preparar canapés, pero Mayra Goñi no ocultó su desagrado al ver lo que tenían que hacer de cara al primer plato de hoy. Durante los primeros minutos, la actriz se mostró muy incómoda, incluso tuvo que recibir la ayuda de uno de los participantes.

Ante el claro disgusto de Mayra Goñi, el ‘Loco’ Wagner se le acercó a la actriz para consolarla y ayudar a que pueda pasar por este momento tan complicado. “Me da pena que pase por esto”, sostuvo el ‘Loco’.

¿Qué exparticipantes han sido confirmados para la nueva temporada?

Susan León (participante de la 1era temporada), Mauricio Mesones y Mónica Torres (participantes de la 2era temporada), el ‘Loco’ Wagner (participante de la 3era temporada). Renato Rossini Jr. y el ‘Flaco’ Granda (participantes de la 4ta temporada) son los seis primeros famosos que regresan por su revancha. Ellos buscarán levantar la preciada olla de oro y así llevarse el título de El Gran Chef.

A este grupo de figuras del medio se suma la participación de Karina Calmet y Miguel Vergara (participantes de la 1era temporada), Junior Silva (participante de la 2da temporada), Milene Vasquez, Armando Machuca y Mayra Goñi (participantes de la 3ra temporada). Todos ellos aceptaron regresar en busca de llevarse la preciada olla dorada.

¿En qué se diferenciará la próxima temporada de El Gran Chef Famosos?

Tras el anuncio de El Gran Chef Famosos: La Revancha, José Peláez reveló en qué se diferenciará la próxima entrega del reality de cocina.

“Hemos intentado reunir a la mayor cantidad de participantes que pasaron por esta cocina… A muchos de ellos, el público los ha aclamado en redes sociales. Estamos preparando una temporada que es muy especial para nosotros, además será el cierre perfecto de este año maravilloso que nos ha dejado El Gran Chef Famosos”, afirmó José Peláez.