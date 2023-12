Mauricio Mesones: ¿Por qué el participante de El Gran Chef Famosos: La Revancha salió de Bareto?

Mauricio Mesones, antes de deslumbrar a los televidentes con su carisma en la cocina de “El Gran Chef Famosos”, ya recorría el país y el mundo con la música. Gracias a su extensa carrera artística, se ha ganado el cariño de sus seguidores; incluyendo su época como vocalista de la agrupación musical Bareto.

Mauricio Mesones perteneció a este grupo durante más de una década. Pero, en el 2019, el cantante anuncio su salida, ocasionando gran sorprenda entre el público. ¿En qué se basó su decisión? A continuación, te lo contamos.

¿Por qué Mauricio Mesones, participante de El Gran Chef Famosos: La Revancha se retiró de Bareto?

Mauricio Mesones se sentó a conversar con Christopher Gianotti en “Preguntas que arden” y confesó detalles de lo que pasó detrás de su sonada separación de la agrupación Bareto. Lo primero que mencionó fue que la relación entre los integrantes de la banda era “insostenible”.

“Nos peleamos en Estados Unidos. Teníamos una gira de varias fechas. En la segunda fecha nos peleamos, yo terminé la gira. Llegué a Lima y decidí retirarme. Me agradecieron por los años en los que yo había sido su cantante. Creo que fui más que un cantante. Lo jodido vino después. Yo me fui antes de cantar en los Panamericanos. Ahí comenzó eso de que todos los que eran tus amigos, ya no son”, comentó.

Asimismo, recordó que, tras su salida de Bareto, fueron pocas las personas que aún le extendieron la mano para apoyarlo. “La mayoría de gente me dio la espalda. Fue fuerte. Mucha gente que pensé que eran mis amigos, no eran mis amigos, eran amigos del cantante de (Bareto). A muchos que llamé en esa época no me contestaban”, agregó.

