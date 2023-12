Mauricio Mesones, participante de El Gran Chef Famosos: La Revancha, reveló de qué manera la música salvó su vida

Mauricio Mesones se ha robado el corazón de todos los ‘chefcitos’ con su participación en la segunda temporada de “El Gran Chef Famosos” y su reciente regreso a La Revancha. Pero, más allá de la cocina, el cantante tiene una carrera de varios años en la industria musical y ha cautivado con su voz a sus fanáticos.

Por ello, en una reciente conversación con Christopher Gianotti en su podcast “Preguntas que arden”, el participante de “El Gran Chef Famosos: La Revancha” confesó detalles de cómo es que la música le salvó la vida.

En esta conversación con el actor, Mesones aseguró que la música lo ayudó a encaminar su vida desde el colegio, donde no era calificado como uno de los mejores estudiantes. “Era un chico con problemas de conducta y la música me ayudó. Yo creo que la música me ayudó a encaminar y ver por dónde tenía que ir”, aseguró.

Asimismo, reveló que, el día que descubrió la música, sabía que tenía que dedicarse a esta industria de manera profesional. “Nunca dudé, de la música nunca. Nunca pensé en renunciar o dedicarme a otra cosa. He hecho otras cosas, pero siempre regresaba a la música”, precisó. Además, el gran impulso que tuvo para cumplir este sueño vino por parte de sus padres. “Siempre tuve el apoyo de mis viejos para dedicarme a la música”, finalizó.

