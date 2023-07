Mauricio Mesones es el cuarto participante eliminado de El Gran Chef Famosos

Mauricio Mesones se convirtió en el cuarto participante eliminado de El Gran Chef Famosos. El cantante no pudo convencer a Nelly Rossinelli, Giacomo Bocchio y Javier Masías con su sazón y tuvo que despedirse de la competencia.

Tras caer en noche de eliminación junto con Katia Palma, Natalia Salas y Ale Fuller, el intérprete de ‘La cumbia del amor’ se sometió al reto de preparar estofado de ternera con papas cocktail y churros con fudge de chocolate. Su primera creación no logró satisfacer al jurado por completo, siendo Masías el que más disgustado se mostró.

Luego de conocer la decisión de los expertos en cocina el artista protagonizó un emotivo momento al despedirse de sus compañeros. “Estoy muy orgulloso de este concurso. Yo no me voy triste, me voy feliz, hay que saber perder, hay que saber cuando uno hace las cosas mal. Yo no hubiera permitido que alguna de mis compañeras se vaya, han hecho un gran trabajo”, reconoció.

Pese a su salida del show, Mesones aclaró que tiene ganas de volver, además, prometió que si logra regresar se convertirá en el campeón de la segunda temporada. “Me verán volver, me verán regresar recargado y me verán como el ganador de El Gran Chef”, aseguró.

¿Qué otros participantes han sido eliminados en la segunda temporada?

Hasta el momento, Junior Silva, Jimmy Santy, Jesús Neyra y Mauricio Mesones son las cuatro celebridades que han salido de El Gran Chef Famosos.

¿Dónde ver todos los capítulos de El Gran Chef Famosos?

Todos los capítulos de la primera temporada de El Gran Chef Famosos están disponibles en el canal de Youtube de Latina Televisión. También se pueden ver por medio del portal web Latina Play y la app para dispositivos móviles de Latina.

¿Qué famosos forman parte de la segunda temporada de El Gran Chef Famosos?

“El Gran Chef Famosos” es un reality de competencia donde la “cocina” es el gran anfitrión junto a doce nuevos concursantes que se enfrentarán noche a noche por llevarse el título de ‘El gran chef’.

En cada emisión Natalia Salas, Katia Palma, Mónica Torres, Antonio Pavón, Ale Fuller, Mauricio Mesones, Jimmy Santi, Jesús Neyra, Laura Spoya, Belén Estévez, Mr. Peet y Junior Silva deberán sorprender a los jurados con su sazón para evitar caer en noche de sentencia o en caso extremo, ser eliminados