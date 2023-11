“Le tenía que demostrar que así es la vida”: ¿QUIÉN motivó a Tilsa Lozano a seguir en El Gran Chef Famosos pese a quemadura? 

La exigencia en la cuarta temporada de “El Gran Chef Famosos” ha ido aumentando conforme pasan los días. Por ello, los participantes que se acercan a la recta final han tenido que preparar tanto platillos salados como dulces. Y, pese a que no es su fuerte, Tilsa Lozano lo dejó todo en la preparación del suspiro a la limeña de hace algunos días. Aunque eso también implicó que tuviera un accidente en la cocina.

Como recordaremos, para el suspiro a la limeña, el jurado explicó que debían calentar la leche condensada en una olla a presión. Y, al momento de manejar este artefacto, la modelo sufrió una quemadura en el brazo. “La verdad que la quemadura fue un momento traumático para ser sinceros, pensé que no iba a poder seguir cocinando”, confesó a Latina Entretenimiento.

Sin embargo, no se rindió: Tilsa Lozano llegó a emplatar este postre gracias al impulso de una persona muy especial que la estaba viendo a través de la pantalla. ¿De quién estamos hablando?

¿Quién motivó a Tilsa Lozano a seguir en El Gran Chef Famosos pese a quemadura?

Tras sufrir este accidente en la cocina de “El Gran Chef Famosos”, Tilsa Lozano optó a continuar pese al dolor de la quemadura por una sola razón: su hija Valentina. Para la modelo, seguir luchando por emplatar su postre era dejarle una lección a su pequeña.

“Pensé en mi hija, pensé en que le tenía que demostrar que así es la vida, que uno tiene tropiezos y tiene que seguir adelante, tiene que seguir luchando. Así que saqué todas las fuerzas de mi mamá que tengo para seguir adelante”, aseguró. En su mente no se cruzó la idea de abandonar su puesto: “Yo iba a dar lo mejor, iba a seguir luchando y dije: ‘El día que me vaya va a ser porque he cocinado mal, no por una quemadura’”.

Aunque, lo que no todos saben es que Tilsa Lozano llegó a “El Gran Chef Famosos” justamente motivada por la pequeña. “Valentina no solamente me ha llevado a este punto de la competencia, sino que, por Valentina decidí ingresar a la competencia porque a ella le encanta los programas de cocina”.

Mira la ENTREVISTA a Tilsa Lozano de “El Gran Chef Famosos”

¿Cuál es el mejor momento que ha vivido Tilsa Lozano con el jurado de “El Gran Chef Famosos”?

Tilsa Lozano ha logrado superar con gran éxito cada uno de los niveles de la cuarta temporada de “El Gran Chef Famosos” y se convirtió en la primera clasificada a la etapa final. Por ello, y en base a la experiencia que ha vivido, la modelo le confesó a Latina Entretenimiento que el mejor momento que ha vivido al lado del jurado fue durante la preparación de un carrot cake.

El pasado 20 de octubre, los participantes recibieron el encargo de preparar un carrot cake como el segundo plato en la temida Noche de Sentencia. Sin embargo, la situación no salió bien para Tilsa Lozano, a quien se le cortó el frosting repetidas veces y recibió el ánimo de Giacomo Bocchio, Nelly Rossinelli y Javier Masías.

“(Recuerdo), sobre todo, cuando te alientan a no rendirte porque me acuerdo un día que se me cortó el frosting. Se me cortó 3 veces y yo me puse a llorar y dije ‘ya fue, ya no lo voy a hacer’. Pero tenía a los tres jurados diciendo ‘no te rindas’, ‘sigue adelante’, ‘no te frustres’, la gente de producción también. Entonces, creo que eso es lo bonito: Cuando uno está cansado y agotado que venga alguien y te de una sobadita de espalda y te diga ‘vamos, carajo, tú puedes’ es muy bueno”.