“Le di seguir en Instagram”: Renato Jr revela cómo conquista en El Gran Chef Famosos La Revancha

Dio su mejor speech. El “Flaco” Granda se acercó a la estación de Renato Jr junto a Peláez para hacerle un pedido especial. El comentarista deportivo le pidió al hijo de Renato Rossini que le dé tips para enamorar a alguien en El Gran Chef Famosos.

“¿Cuál es el tip que me podrías dar tú para gilear?”, le pidió el “Flaco” Granda. Ante ello, Renato Rossini se emocionó y le dio sus mejores consejos a su compañero de cocina. “Si te interesa alguna chica, le das like a la historia. Ese es el tip virtual, pero el tip presencial es la canción de J Balvin: ‘Yo me le acerqué y fijo la miré, le ofrecí un trago y al oído le miré. Contacto visual'”

Este miércoles 6 de diciembre, ‘Loco’ Wagner, Mónica Torres, Renato Rossini Jr, Miguel Vergara, Susan León y ‘Flaco’ Granda se enfrentan en la primera Noche de Sentencia en “El Gran Chef Famosos: La Revancha”. ¿Quién conseguirá salvarse de la Noche de Eliminación?

¿Dónde ver todos los capítulos de “El Gran Chef Famosos”?

¡Latino! Todos los capítulos de “El Gran Chef Famosos” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión. También pueden verlo por medio del portal web Latina Play y la app para dispositivos móviles de Latina.

¿Qué ex participantes han sido confirmados para “El Gran Chef Famosos: La Revancha”?

Karina Calmet, Miguel Vergara y Susan León (participantes de la 1era temporada), Mauricio Mesones, Junior Silva y Mónica Torres (participantes de la 2da temporada), el ‘Loco’ Wagner, Milene Vasquez, Armando Machuca y Mayra Goñi (participantes de la 3era temporada), Renato Rossini Jr. y el ‘Flaco’ Granda (participantes de la 4ta temporada). Este grupo de famosos aceptaron regresar en “El Gran Chef Famosos: La Revancha” en busca de llevarse la preciada olla dorada.