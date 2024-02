“Le agarré bronca”: La razón por la que Mesones no quería participar en El Gran Chef Famosos

Mauricio Mesones es uno de los participantes de “El Gran Chef Famosos” que rápidamente se metió al bolsillo a todos los televidentes. El carismático artista logró sacarle una sonrisa a millones de peruanos con sus frases dentro de la estación. Asimismo, no se puede hablar de Mauricio sin recordar al team carichuca. Junto a Armando Machuca pegaban a la audiencia a los sillones del hogar.

A pesar de siempre tener una enorme sonrisa cada vez que salía en escena, el cantante confesó en una entrevista con Mónica Delta y Santiago Gómez, que en un inicio no quiso formar parte del programa favorito por millones de peruanos. Es más, no sólo fue eso, sino que llegó a tenerle bronca. Acá te enterarás cuáles eran los motivos.

Mesones comentó que tuvo una llamada en la que le dijeron que su perfil encajaba perfecto con “El Gran Chef Famosos” y que quería contar con él. Sin embargo, esto le dejó un enorme desazón. “Yo decía, vengo de ganar la voz. O sea, era jurado de duelo de campeones…”, comenzó diciendo. “Lo que yo más agradecí es que no me dejaron en el aire. Pasaron unos días y le agarré bronca. Por su culpa de ‘El gran chef’ me han quitado mi programa…”, expresó.

Sin embargo, todo cambió cuando llegó a su casa y se dio cuenta de que sus hijas miraban el programa. En ese instante reaccionó y les comentó que tenía una propuesta. “Papito tienes que ir, papito tienes que ir”, fue lo que le dijeron sus pequeñas. “No estaba preparado para el impacto que tuvo El Gran Chef en mi carrera. Me dio a conocer y me dio el público que yo tanto estaba buscando que eran los niños”, sentenció Mesones.

