Karina Calmet regresa por la olla dorada en El Gran Chef Famosos: La Revancha: “Todos son divertidos, voy a aprender un montón”

En la nueva edición “El Gran Chef Famosos: La Revancha”, varios de los rostros de las cuatro temporadas, entre ellos, se ubica la finalista Karina Calmet. La actriz está de regreso en la cocina de Latina Televisión para, según refiere, llevarse la olla dorada y el título de ‘Gran Chef’. Por ello, no se ha perdido ninguno de los episodios y lo ha vivido como una ‘chefcita’ más.

Karina Calmet tendrá, literalmente, su revancha después de que Ricardo Tolón se llevó la olla en la primera temporada. Incluso, ya tiene listos a los refuerzos que traerá al set para superar cada uno de los niveles.

Karina Calmet dispuesta a llevarse la olla dorada en “El Gran Chef Famosos: La Revancha”

En conversación con Latina Entretenimiento, Karina Calment confesó que regresa por su revancha; pero que también su objetivo en esta nueva temporada de “El Gran Chef Famosos” planea divertirse al máximo con todos sus compañeros.

“Todos los competidores son divertidos, son muy sensatos a la hora de trabajar en la cocina. Entonces, más que todo, creo que voy a aprender un montón. Y, este es el sentido de ‘El Gran Chef’”, aseveró.

Aunque, más allá de practicar en su cocina, Karina ha decido apuntar cada uno de los consejos que los jueces Giacomo Bocchio, Nelly Rossinelli y Javier Masías han ido dando a lo largo de las cuatro temporadas. “La verdad que no he estado practicando, más que todo he estado siendo una ‘chefcita’. He estado disfrutando mucho de las competencias, siento que cada una de las temporadas de ‘El Gran Chef’ ha tenido un espíritu especial, así que más que todo he estado disfrutando mucho de lo que es el sentido de ‘El Gran Famosos’”, refirió.

¿A quién traerá como refuerzo Karina Calmet en “El Gran Chef Famosos: La Revancha”?

Así como sucedió en la segunda temporada de “El Gran Chef Famosos”, Karina Calmet volvería a repetir su cábala y traería como refuerzo a su hija Naelah Giha. Aunque, también reveló a qué otro miembro de su familia invitaría a cocinar con ella en la cocina de Latina Televisión.

“En esta temporada definitivamente, si nos dicen que llamemos a alguien de la familia, voy a llamar a mi hija Naelah o voy a llamar a mi mamá”, reveló.

Al haber sido semifinalista, ¿Karina Calmet se siente confiada de salir airosa en “El Gran Chef Famosos: La Revancha”?

Perder la primera temporada de “El Gran Chef Famosos” impulsó a Karina Calmet a perseverar con su juego culinario y dejará todo de sí misma en la cocina; pero no se confía por haber llegado tan lejos en la competencia.

“Yo creo que cada una de las temporadas y cada una de las dinámicas de ‘El Gran Chef’ tiene mucha dificultad porque la idea es ir mejorando: no solamente las personas que compiten, sino también las personas que nos ven en sus casas vayan mejorando sus técnicas y elevando su juego culinario. Entonces, sea cual sea la dinámica que me pongan en ‘El Gran Chef’ va a ser mejor para todos nosotros”, concluyó.