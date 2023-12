Jurado dedicó emotivas palabras a Mónica y Christian antes de revelar al ganador de El Gran Chef Famosos

Se emocionaron. Los jurados les brindaron emotivas palabras de despedida a los finalistas de El Gran Chef Famosos. Ellos se emocionaron y hablaron de las fortalezas de ambos participantes, a quienes hicieron llorar de alegría por sus palabras.

Nelly fue la primera en hablar con Mónica: “Moni, te vemos llegar desde el inicio con una sazón de mamá única y lo has transformado en una sazón elegante. Has sido como una verdadera mamá para todos. Siempre estás con toda la disposición, eso lo valoro muchísimo”.

Además, la “mamá de los pericotitos” también se refirió a Christian Ysla: “Christian te hemos visto evolucionar en la cocina, además me emociona lo gran padre y esposo que eres“.

Por su parte, Giacomo Bocchio también le brindó unas palabras a los competidores. A Mónica Zevallos le dijo: “Moni qué gusto conocerte. Realmente desde el día uno has formado un bonito vínculo. Tienes un corazón noble. Te has sofisticado mucho en la cocina. Te has ganado un amigo cocinero de por vida”.

Finalmente, Masías se despidió de los dos finalistas con emotivas palabras. “He comido espectacular, quien gane lo hará por la mínima diferencia. Mónica lo que has mostrado en esta cocina es fortaleza e integridad con un barniz de amabilidad que puede conmover hasta el más duro de la cocina“.

Además, el crítico culinario también se despidió de Ysla. “Christian, lo mejor que puedo decir de ti es que eres un tipazo. Esos gesto de nobleza no se ve con la suficiente frecuencia en la TV. El ejemplo que has dado va a perdurar mucho en el tiempo y muchos niños van a crecer con ese estándar. Que gane el mejor”.

Este sábado 02 de diciembre, se desarrolló la Gran Final de la cuarta Temporada de El Gran Chef Famosos. Christian Ysla y Mónica Zevallos se enfrentaron por la Olla de oro en el capítulo final del concurso. Ellos tuvieron que preparar tres platillos durante la gala. Esta noche, uno de ellos será coronado como el Gran chef de esta temporada. Este lunes será el primer capítulo de El Gran Chef Famosos: La Revancha.

¿Dónde ver todos los capítulos de “El Gran Chef Famosos”?

¡Latino! Todos los capítulos de la primera y segunda temporada de “El Gran Chef Famosos” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión. También pueden verlo por medio del portal web Latina Play y la app para dispositivos móviles de Latina.

¿Qué exparticipantes han sido confirmados para la nueva temporada?

Susan León (participante de la 1era temporada), Mauricio Mesones y Mónica Torres (participantes de la 2era temporada), el ‘Loco’ Wagner (participante de la 3era temporada). Renato Rossini Jr. y el ‘Flaco’ Granda (participantes de la 4ta temporada) son los seis primeros famosos que regresan por su revancha. Ellos buscarán levantar la preciada olla de oro y así llevarse el título de El Gran Chef. Faltan otros seis famosos que serán anunciados muy pronto.

¿En qué se diferenciará la próxima temporada de El Gran Chef Famosos?

Tras el anuncio de El Gran Chef Famosos: La Revancha, José Peláez reveló en qué se diferenciará la próxima entrega del reality de cocina.

“Hemos intentado reunir a la mayor cantidad de participantes que pasaron por esta cocina… A muchos de ellos, el público los ha aclamado en redes sociales. Estamos preparando una temporada que es muy especial para nosotros, además será el cierre perfecto de este año maravilloso que nos ha dejado El Gran Chef Famosos”, afirmó José Peláez.