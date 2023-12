Jurado de El Gran Chef no sabía quién era ‘Flaco’ Granda hasta que ingresó al programa

Desde su primera aparición en la cuarta temporada de “El Gran Chef Famosos”, Giancarlo ‘Flaco’ Granda se ha ganado el cariño de los ‘chefcitos’ con su buen sentido del humor y disposición para sacarle risas a todos sus compañeros. Pero, antes de siquiera empezar con la grabación del programa de Latina, el participante descubrió que había un miembro del jurado que nunca había oído de él, pese a que lleva años en el periodismo deportivo.

El participante de “El Gran Chef Famosos: La Revancha” confesó a El Comercio que, el día de la conferencia de prensa de la cuarta temporada, se encontró con el crítico gastronómico Javier Masías y este le confesó que no sabía quién era.

“El programa de Latina me cambió la vida. Me dio una pantalla que -claramente- no tenía. Llegué a gente que no me conocía. El día que me presentaron en conferencia de prensa, el jurado Masías no sabía quién era, y estaba en todo su derecho, porque, obviamente, no todos ven fútbol. Además, vengo del cable”, comentó.

