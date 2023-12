Junior Silva dijo esto sobre su refuerzo en El Gran Chef Famosos: La Revancha: “Traería a cualquiera, menos a una”

¡Está de regreso! Junior Silva es uno de los seis participantes confirmados para la nueva temporada “El Gran Chef Famosos: La Revancha”, donde buscará reivindicar su nombre tras ser eliminado durante la primera etapa de la segunda temporada. Aunque, ahora sí, tiene muy clara cuál será su estrategia para llevarse la olla dorada en esta nueva edición.

Este plan para obtener el triunfo en “El Gran Chef Famosos: La Revancha” también incluye definir bien a quién traerá como su refuerzo a la cocina de Latina.

¿A quién llamará Junior Silva como su refuerzo en “El Gran Chef Famosos: La Revancha”?

Como recordaremos, en el Repechaje de la segunda temporada de “El Gran Chef Famosos”, Junior Silva intentó recuperar su lugar dentro de la competencia culinaria de Latina Televisión. En aquella ocasión, el actor llamó a su amiga y colega Connie Chaparro porque pensó que sería un buen refuerzo en la cocina. Pero se equivocó.

Esa noche de Repechaje, el jurado les pidió a los participantes presentar un plato de anticuchos. Así que, durante la preparación del aderezo, Connie Chaparro confundió la leche condensada con la salsa de ajo molido. Eso provocó un sabor extraño en los anticuchos que no pasó desapercibido para el paladar de los jurados.

Así que, a puertas de “El Gran Chef Famosos: La Revancha”, Junior Silva aclaró si traería de regreso a Connie Chaparro. “Yo llamaría como refuerzo, pues si es una persona desconocida, pero es parte de mi corazón, a mi madrina y a mi mamá. Y si es conocida a todas las personas, a cualquiera menos a una”, precisó a Latina Entretenimiento.

Junior Silva recordó el aguadito dedicado a su abuelita antes de “El Gran Chef Famosos: La Revancha”

En la segunda temporada, Junior Silva se enfrentó a una Noche de Eliminación contra Mr. Peet, Antonio Pavón y Jimmy Santy. En aquella ocasión, durante la última cena, el sabor de la pachamanca le hizo acordar de alguien muy especial en su familia.

“Hoy día se cumple un año del fallecimiento de mi abuela, me apena no estar en la misa (…) El mejor aguadito que probé en mi vida fue el de mi abuela, todos los domingos a las seis de la mañana, cuando se hacían fiestas en el barrio, ella se levantaba y salía a preparar el aguadito. El mejor aguadito es el de mi abuela”, aseguró el actor.

Asimismo, a Latina Entretenimiento, previo al estreno de “El Gran Chef Famosos: La Revancha”, aseguró que no volvió a preparar el aguadito. “No se dio la oportunidad. Quizás podría ser un motivo para volver a preparar nuevamente, recordarlo de la mejor manera”, precisó. Pero, lo que sí a practicado antes de su regreso a la cocina es el pan con torreja. “Es riquísimo, está top top”.

“El Gran Chef Famosos: La Revancha”: Esto confesó Junior Silva sobre la maldición del elenco de “Graffiti”

Como mencionamos líneas arriba, Junior Silva fue el tercer eliminado de la segunda temporada de “El Gran Chef Famosos” y no logró regresar en el Repechaje. Por ello, recordó la “maldición de Graffiti” y espera que, esta vez, no sea eliminado como sus ex compañeros de elenco de la novela peruana de Latina.

“Yo creo que podría volver a pasar porque esa ‘maldición de Graffiti’ hizo que una persona de Graffiti gane. ¿Por qué no podría ganar una segunda persona de Graffiti?”, precisó.