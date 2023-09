Josi Martínez sobre El Gran Chef Famosos: “No dudé un segundo en venir cuando me llamaron”

El participante más joven de El Gran Chef Famosos y uno de los más mediáticos y solicitados por la gente. Josi Martínez, tiktoker muy conocido, es integrante de la tercera temporada del reality de cocina y ha ganado muchos más adeptos de los que ya tenía. A propósito del momento que atraviesa el creador de contenido, Latina habló con él y reveló muchos detalles sobre su presente.

Oriundo de Lima, Josi Martínez nació el 9 de junio del año 2004. Desde muy pequeño le gustó ser protagonista de momentos realmente divertidos, tal como lo podemos ver en el video de Reporte Semanal, donde detallan que viajó a los 5 años a Chiclayo vestido de ‘Sportacus’. Además de ello, el creador de contenido destacó que empezó en el mundo de las redes sociales con un canal de YouTube denominado ‘heyisyork‘.

Pese a su progresiva fama en las redes sociales, no fue hasta el 2020 que apareció en la TV. En medio de la pandemia, Josi Martínez fue entrevistado por su éxito rotundo en internet, destacando que lo que él hacía era algo que le gustaba y que entretenía al público que consumía su contenido.

La madre de Josi Martínez, su gran soporte

Como ya es sabido, Josi Martínez tiene muchísimos seguidores, pero tiene en su madre a su fan número 1 y su más fiel acompañante. Tal como ella sostiene, su hijo siempre fue activo en las redes sociales y celebró cada logro que conseguía en el mundo del internet:

“Él me decía que mirara lo que había conseguido y yo le decía que continuara, que estaba en un gran camino y hasta que lo logró”.

Madre de Josi Martínez para Latina

El Gran Chef Famosos, la gran chance de Josi Martínez

Sobre su participación en El Gran Chef Famosos, Josi Martínez tuvo palabras realmente emotivas sobre lo que fue su inicio en el programa hace ya unas cuantas semanas. Además, destacó que su público es sumamente importante para él y es algo que lo motiva a salir adelante siempre.

“Mi mamá siempre me hablaba del programa. Cuando me llamaron para integrar El Gran Chef Famosos no lo dudé un segundo. Es un programa familiar que todos pueden ver y tienen que divertirse viendo como todos nosotros la malogramos (risas)”. (…) “Siempre me voy a sentir muy agradecido con el público, gracias a ellos he logrado muchísimas cosas”.

Josi Martínez sobre El Gran Chef Famosos

Cabe resaltar que hasta el momento, Josi Martínez ha participado en muchos programas en la tercera temporada de El Gran Chef Famosos. Junto a los demás integrantes del reality de cocina, el tiktoker pelea noche a noche por convertirse en el mejor y convencer el paladar exigente del jurado calificador.