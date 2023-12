José Peláez le recordó a Armando Machuca que hizo uno de los peores platos de la cocina y se defiende: “Las señoras ya olvidaron ese Tallarín”

José Peláez, como de costumbre, se paseó por todas las estaciones de los competidores. No ocurrió nada fuera de lo normal hasta que se acercó donde Armando Machuca. El cómico estaba contra el tiempo y le pidió aliento al presentador, quien no dudó en aceptar, pero antes le dedicó unas palabras que no le trajeron buenos recuerdos.

“Necesito palabras, no sólo motivadoras sino de calma, de paz”, dijo Machuca. Ante ello, José Peláez, comenzó a alentarlo, pero después le recalcó que hizo uno de los peores platos en la cocina de “El Gran Chef Famosos”. Armando no se quedó contento y reaccionó en el confesionario.

“Pero ¿Por qué? ¿Por qué siempre lo tienen que recordar? Las señoras ya olvidaron ese Tallarín Rojo”, mencionó el cómico. Tras ello, logró terminar con lo que estaba haciendo. Finalmente, las palabras de Peláez hicieron efecto.

¿Dónde ver todos los capítulos de “El Gran Chef Famosos”?

¡Latino! Todos los capítulos de “El Gran Chef Famosos” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión. También pueden verlo por medio del portal web Latina Play y la app para dispositivos móviles de Latina.

¿Qué ex participantes han sido confirmados para “El Gran Chef Famosos: La Revancha”?

Karina Calmet, Miguel Vergara y Susan León (participantes de la 1era temporada), Mauricio Mesones, Junior Silva y Mónica Torres (participantes de la 2da temporada), el ‘Loco’ Wagner, Milene Vasquez, Armando Machuca y Mayra Goñi (participantes de la 3era temporada), Renato Rossini Jr. y el ‘Flaco’ Granda (participantes de la 4ta temporada). Este grupo de famosos aceptaron regresar en “El Gran Chef Famosos: La Revancha” en busca de llevarse la preciada olla dorada.