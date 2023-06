“Igual va a salir buenazo”: Milett Figueroa segura de sacar un enrollado de pollo perfecto en El Gran Chef Famosos

Los participantes de El Gran Chef Famosos tendrán que preparar los platos que les tocó en el juego ‘Adivina la receta’, algunos fueron castigados.

El día 3 de la semana de repechaje de El Gran Chef Famosos, se pone interesante. Luego de jugar ‘Adivina la receta’, los participantes tendrán que preparar los platos que les tocó en el juego, es decir, Natalia Málaga y Susan León tendrán que preparar enrollado de pollo, Nico Ponce y Patricia Portocarrero prepararán Suprema a la Napolitana y Fiorella Rodríguez junto a Milett Figueroa, Pollo con champiñones.

El dato importante para la preparación de los platos es que no podrán usar los ingredientes que no adivinaron en el juego anterior. Natalia y Susan, que adivinaron todo, no se verán afectadas, pero en el caso de los otros cuatro, las consecuencias fueron graves. Nico y Patricia no podrán usar tomate, harina ni jamón. Fiorella y Milett no podrán utilizar vino ni la nuez moscada.

Ante estas restricciones, Milett Figueroa fue desafiante: “Mis compañeras pueden tener los ingredientes completos, pero nada les asegura el sabor”. Luego se refirió en el confesionario sobre el no utilizar dos ingredientes: “No tenemos ni el vino ni la nuez moscada, pero no importa, compañera Fiorella, esa bechamel nos va a salir buenazo”.

“El Gran Chef Famosos” es un reality de competencia donde la “cocina” es el gran anfitrión junto a doce concursantes que se enfrentarán noche a noche. Milett Figueroa, Ricardo Rondón, Korina Rivadeneira, Andrés Vílchez, Patricio Suárez-Vértiz, Karina Calmet, Jorge Henderson, Fiorella Rodríguez, Miguel Vergara, Patricia Portocarrero, Natalia Málaga y Nico Ponce lo dejarán todo con el fin de sorprender a los jurados.