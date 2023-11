“Has sudado hasta la última gota”: Así despidió Nelly Rossinelli al ‘Checho’ Ibarra tras ser eliminado de El Gran Chef Famosos 4

Este miércoles 29 de noviembre, el ‘Checho’ Ibarra se despidió de la competencia en “El Gran Chef Famosos 4”. El periodista deportivo no logró convencer a los miembros del jurado con sus dos platos de la noche y quedó en el último lugar de la tabla de puntuación.

Sin embargo, antes de abandonar la cocina, Nelly Rossinelli le mandó un mensaje especial: “Los verdaderos futbolistas, los buenos de verdad, dejan todo en la cancha y sudan la camiseta hasta el final. Como lo has sido en toda tu carrera deportiva y como lo has demostrado aquí en la cocina. Has sudado hasta la última gota. Lo más lindo ha sido conocerte como ser humano y la increíble relación que tienes con tu Patrona. Te queremos y te admiramos muchísimo. Tienes en nosotros a amigos de verdad”.

Asimismo, Giacomo Bocchio le expresó toda su gratitud por el empeño que puso en cada platillo. “Yo te admiro desde chico. Te admiro como futbolista. Te admiro desde muy chico. He disfrutado de ver tu voluntad a prueba de balas, tu empuje, tu caballerosidad, tu entrega, tu disciplina. He visto cómo has evolucionado en la cocina, desde tu primer plato que te querías hasta lo que estás haciendo ahora. Espero ese asado. Continúa la amistad, no te voy a extrañar porque te veo todos los días”.

Por último, Javier Masías también despidió al ‘Checho’ Ibarra: “Checho, creo que tú eres el que mejor ejemplifica eso de ‘el partido no se acaba, hasta que se acaba’ porque, aún con el viento en contra y todo encima, realmente entregado hasta el final no solo platos completos, sino memorables. Has metido más de un gol en esta cancha. Te han eliminado una vez, has vuelto, y ahora te vuelves a ir. Los elefantes mueren de pie. Mi admiración absoluta. Creo que los televidentes jamás se van a olvidar del ‘Checho’ Ibarra cocinando”.

¿Dónde ver todos los capítulos de “El Gran Chef Famosos”?

¡Latino! Todos los capítulos de la primera y segunda temporada de “El Gran Chef Famosos” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión. También pueden verlo por medio del portal web Latina Play y la app para dispositivos móviles de Latina.

¿Qué famosos forman parte de la cuarta temporada de “El Gran Chef Famosos”?

“El Gran Chef Famosos” es un programa de competencia donde la cocina es el gran anfitrión. Doce nuevos concursantes que se enfrentarán noche a noche por llevarse el título de ‘El gran chef’ de esta tercera temporada.

Tilsa Lozano, Renato Rossini papá, Ximena Hoyos, Sergio el ‘Checho’ Ibarra, Saskia Bernaola, Fiorella Cayo, Gino Pesaressi, Flor Polo, Renato Rossini hijo, Christian Ysla, Mónica Zevallos y a Giancarlo el ‘Flaco’ Granda fueron los famosos convocados para esta temporada. En los primeros niveles de la competencia, los eliminados fueron: Florcita Polo, Ximena Hoyos, Saskia Bernaola, Renato Rossini Jr, Renato Rossini padre y ‘Checho’ Ibarra.

Pero, en las batallas culinarias, estos seis participantes eliminados se enfrentaron a seis nuevos retadores. Al final, solo tres consiguieron un cupo en la competencia de “El Gran Chef Famosos”: ‘Checho’ Ibarra, Renato Rossini y Claudia Berninzon. Sin embargo, Claudia Berninzon fue eliminada rápidamente en el nivel 8 de la competencia. Seguida por el ‘Flaco’ Granda en el nivel 9 y Renato Rossini en el nivel 10. Mientras que la última eliminada antes de la ronda final fue Fiorella Cayo.