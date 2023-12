“Han hecho méritos para llegar”: Jurados felicitan a los finalistas de la cuarta temporada | El Gran Chef Famosos

Están orgullosos. Nelly Rossinelli, Giacomo Bocchio y Javier Masías se mostraron contentos con los participantes que llegaron a la final de El Gran Chef Famosos. Los tres jueces les brindaron emotivas palabras antes de comenzar la última gala de la cuarta temporada.

Por su parte, Nelly les dijo: “Estoy emocionada. No he podido dormir bien. Siento que es la graduación de mis hijos y van a recibir el diploma. Me emociona demasiado esta noche”.

Además, Javier Masías reveló que siente que esta temporada está más pareja. “Es la recta más competitiva de las cuatro temporadas. Los dos participantes han hecho méritos para llegar a esta noche. Quiero comer rico”, comentó

Los participantes deberán preparar tres platillos en la gran Final. Como entrada, ellos deberán preparar “Tiradito al ají amarillo con calamares anticucheros”. Además, ellos cocinarán “Lomo fino en salsa de borgoña sobre una cama de puré de dos zapallos y hortalizas bebé soasadas” como plato de fondo. Finalmente, Mónica y Christian deleitarán al jurado con un delicioso postre: “Helado de maracuyá con coulis de albahaca, salsa de caramelo asado sobre crumble de chocolate”.

Este sábado 02 de diciembre, se desarrolló la Gran Final de la cuarta Temporada de El Gran Chef Famosos. Christian Ysla y Mónica Zevallos se enfrentaron por la Olla de oro en el capítulo final del concurso. Ellos tuvieron que preparar tres platillos durante la gala. Esta noche, uno de ellos será coronado como el Gran chef de esta temporada. Este lunes será el primer capítulo de El Gran Chef Famosos: La Revancha.

¿Dónde ver todos los capítulos de “El Gran Chef Famosos”?

¡Latino! Todos los capítulos de la primera y segunda temporada de “El Gran Chef Famosos” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión. También pueden verlo por medio del portal web Latina Play y la app para dispositivos móviles de Latina.

¿Qué exparticipantes han sido confirmados para la nueva temporada?

Susan León (participante de la 1era temporada), Mauricio Mesones y Mónica Torres (participantes de la 2era temporada), el ‘Loco’ Wagner (participante de la 3era temporada). Renato Rossini Jr. y el ‘Flaco’ Granda (participantes de la 4ta temporada) son los seis primeros famosos que regresan por su revancha. Ellos buscarán levantar la preciada olla de oro y así llevarse el título de El Gran Chef. Faltan otros seis famosos que serán anunciados muy pronto.

¿En qué se diferenciará la próxima temporada de El Gran Chef Famosos?

Tras el anuncio de El Gran Chef Famosos: La Revancha, José Peláez reveló en qué se diferenciará la próxima entrega del reality de cocina.

“Hemos intentado reunir a la mayor cantidad de participantes que pasaron por esta cocina… A muchos de ellos, el público los ha aclamado en redes sociales. Estamos preparando una temporada que es muy especial para nosotros, además será el cierre perfecto de este año maravilloso que nos ha dejado El Gran Chef Famosos”, afirmó José Peláez.