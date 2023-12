Gran Final De El Gran Chef Famosos: Mónica Zevallos se llevó el título de “Gran Chef”

Este sábado 2 de diciembre se llevó a cabo la final de la cuarta temporada de “El Gran Chef Famosos”, donde Mónica Zevallos y Christian Ysla se enfrentaron en una noche de infarto para llevarse el título del mejor chef. Ambos participantes se enfrentaron en un triple desafío culinario, dejó como ganadora a la reconocida expresentadora de televisión. Conoce qué dijo Mónica Zevallos sobre su reciente triunfo.

¿Cómo te sientes de llevarte el título de El gran chef en esta cuarta temporada?

Es un sueño que sin pensarlo ni buscarlo se me hizo realidad. Llegué con la esperanza de que la gente me recordara y disfrutara cada día como si fuese el último y hoy tengo este premio que me permite sentirme orgullosa de mí misma.

¿Qué nuevas enseñanzas te llevas del programa?

Hay que luchar por lo que uno quiere y si le pones ganas y esfuerzo puedes lograr cualquier cosa en tu vida. La vida te da regalos en forma de personas maravillosas que te hacen sentir querida y apreciada. Cada día se puede aprender algo nuevo, hay que disfrutar el día a día como si fuera el último y agradecer al cielo por las oportunidades que se te presentan.

¿Qué se sintió competir contra Christian Ysla?

Competir con Christian en la final fue un placer, me hizo esforzarme más. Él fue creciendo calladito entre bromas y risas, fue aprendiendo y subiendo de nivel. A lo mejor nadie se esperaba y de un momento a otro se convirtió en un maestro. Tengo que agradecerle su cariño, respeto y competencia, los dos somos ganadores, no importa quien levante la olla en la mano.

¿A quién le dedicas tu triunfo?

Mi triunfo, primero a mi familia y mis amigos maravillosos que me empujaron a decir que sí. A Rayo en Botella y a Latina por brindarme la oportunidad e invitarme a formar parte de esta gran familia que es el Gran Chef y lo más importante al pueblo peruano que me volvió a abrir las puertas de sus casas y sus corazones, gracias por acordarse de mí y darme la oportunidad de presentarme a esta nuevas generaciones.

KIT INFANTIL EL GRAN CHEF FAMOSOS

Este final de temporada llegó de la mano de un gran anuncio para los más pequeños del hogar, el kit infantil para esta navidad. Este producto original de Latina consta de un recetario infantil de 60 páginas que cuenta con recetas sencillas, variadas y detalladas paso a paso para que los niños incursionen en el mundo culinario.

Pero los menores no solo podrán leer las recetas, sino que también podrán hacer volar su imaginación, coloreando las páginas o escribiendo sus propias recetas. El kit infantil también incluirá un mandil oficial,con las mismas características del mandil adulto, pero confeccionado para niños entre 6 a 12 años.

¿Cómo puedo comprar el kit infantil?

La venta del recetario de la primera temporada se hará online a través de la página web Latina.pe o mediante un código QR que aparecerá a lo largo de la programación de Latina. Al escanear el código, este llevará al público a la página oficial del recetario, donde deberán llenar sus datos y seleccionar el medio de pago: tarjeta de débito, crédito y todas las aplicaciones de pago a un costo de s/. 79.90 por el kit completo. Estos dos productos no se venden por separado.

¡Ya lo sabes! Con este novedoso recetario, tu niño será el próximo ‘Gran Chef’. Y para los amantes del programa, este lunes 4 de diciembre grandes sorpresas llegarán con el estreno de El Gran Chef Famosos ‘La Revancha’ desde las 7:45 p.m. y sábados a las 9:00 p.m.