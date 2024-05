Giovanna Valcárcel al ser eliminada para siempre de “El Gran Chef Famosos”: “Me voy, pero me siento ganadora”

Este jueves 9 de mayo se vivió la temida noche de eliminación en El Gran Chef Famosos. Juan Carlos Rey de Castro, Emilram Cossio, Ekaterina Konysheva y Giovanna Valcárcel se enfrentaron en un intenso desafío para demostrar sus dotes culinarios.

TE PUEDE INTERESAR | El Gran Chef Famosos, El Restaurante RESUMEN: Giovanna Valcárcel abandona la competencia para siempre

Sin embargo, esta última participante dejó la competencia y se convirtió en la primera eliminada luego de regresar de El Repechaje.

–¿Cómo te sentiste de haber regresado a la cocina?

Me sentí y me siento muy feliz. He crecido muchísimo de manera personal, aprendiendo a superar desafíos y competir siempre dando la mano a un compañero.

–¿Qué nuevos aprendizajes te llevas después de haber regresado con El Repechaje?

Muchísimos, cuando regresé con tan buen puntaje no solo me llevé el premio a la mejor, si no el gran cariño de la gente que desde su casa y en la calle me han apoyado como nunca imaginé.

–¿Cuánto consideras que has avanzado en la cocina?

En la cocina del chef hice cosas que jamás imaginé y me llevo las mejores recetas y las mejores personas desde Peláez, el jurado y amigos que volví a ver. Solo puedo estar agradecida con todo lo lindo que he vivido por El Gran Chef. Me voy pero me siento Ganadora.

Si quieres disfrutar todas tus noches en familia, no te pierdas El Gran Chef Famosos de lunes a viernes desde las 7:45 p.m. y sábados desde las 9:00 p.m. por Latina.