Gino Pesaressi quedó en tercer lugar de El Gran Chef Famosos 4: “Gracias por sus enseñanzas”

Le dijo adiós a El Gran Chef Famosos. Gino Pesaressi quedó en tercer lugar de la cuarta temporada de la competencia. Pese a no realizar un mal trabajo, el actor tuvo un nivel por debajo de los otros dos participantes que quedan en la competencia, Mónica Zevallos y Christian Ysla.

Gino se despidió de cada uno de los jurados. Primero comenzó con Giacomo, a quien le agradeció por todas sus enseñanzas. “No puedo irme sin agradecerles a ustedes. Giacomo, eres un profesor increíble. Me parece fantástico estar en un lugar donde trabajo y donde aprendo muchísimo”, comentó.

Sobre Nelly indicó: “Nelly eres una persona encantadora. Tienes ese amor de mamá que es bonito de tener cuando tienes la cabeza revuelta. Has sido un cable a tierra en esta locura de cocina. Eres una persona muy linda y espero que sigas brillando en lo que haces.“.

Por su parte, a Javier le agradeció por ayudarlo a sacar su mejor versión con sus críticas. “Javier es una persona que sabes muchísimos conceptos. Creo eres una persona tan incisiva saca lo mejor de las personas a la mala. Así que el jugo vale la exprimida”, le dijo.

Sobre el programa en general, Gino agradeció por la oportunidad y por las enseñanzas sobre cocina. “Me he divertido con todos ustedes. Para mí, ha sido como entrar al mar siendo marinero sin saber lo que me espera. Pero he disfrutado tanto estas tormentas porque, sin querer queriendo, he llegado a un buen puerto. Obviamente, gracias a sus enseñanzas. Estoy contentísimo. No me voy triste porque siento que he dado lo mejor, siento que aún puedo aprender más, pero ya será en otra revancha que me dé la vida. Ha sido un gusto”.

Este viernes 01 de diciembre, Christian Ysla, Mónica Zevallos y Gino Pesaressi se enfrentaron en la cocina de “El Gran Chef Famosos” por el pase a la Final del concurso. Ellos deberán preparar “Ópera”, un delicioso postre que les traerá problemas a más de uno. Esta noche, uno de ellos dejará para siempre la competencia y quedará en tercer lugar del concurso culinario. MAÑANA es la Gran Final de la Cuarta Temporada y descubriremos al dueño de la olla de oro.

¿Dónde ver todos los capítulos de “El Gran Chef Famosos”?

¡Latino! Todos los capítulos de la primera y segunda temporada de “El Gran Chef Famosos” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión. También pueden verlo por medio del portal web Latina Play y la app para dispositivos móviles de Latina.

¿Qué famosos forman parte de la cuarta temporada de “El Gran Chef Famosos”?

“El Gran Chef Famosos” es un programa de competencia donde la cocina es el gran anfitrión. Doce nuevos concursantes que se enfrentarán noche a noche por llevarse el título de ‘El gran chef’ de esta tercera temporada.

Tilsa Lozano, Renato Rossini papá, Ximena Hoyos, Sergio el ‘Checho’ Ibarra, Saskia Bernaola, Fiorella Cayo, Gino Pesaressi, Flor Polo, Renato Rossini hijo, Christian Ysla, Mónica Zevallos y a Giancarlo el ‘Flaco’ Granda fueron los famosos convocados para esta temporada. En los primeros niveles de la competencia, los eliminados fueron: Florcita Polo, Ximena Hoyos, Saskia Bernaola, Renato Rossini Jr, Renato Rossini padre y ‘Checho’ Ibarra.

Pero, en las batallas culinarias, estos seis participantes eliminados se enfrentaron a seis nuevos retadores. Al final, solo tres consiguieron un cupo en la competencia de “El Gran Chef Famosos”: ‘Checho’ Ibarra, Renato Rossini y Claudia Berninzon. Sin embargo, Claudia Berninzon fue eliminada rápidamente en el nivel 8 de la competencia. Seguido por el ‘Flaco’ Granda en el nivel 9. En el siguiente nivel, Renato Rossini se fue de la competencia. Fiorella y el Checho Ibarra dejaron el concurso, en los niveles 10 y 11, respectivamente. Finalmente, Tilsa Lozano quedó en cuarto lugar de la cuarta temporada.