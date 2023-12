“Fuiste un gran competidor”: Chefcitos agradecen a Gino Pesaressi por su dedicación en la competencia de El Gran Chef Famosos

Gino Pesaressi quedó en tercer lugar de la cuarta temporada de la competencia. Pese a no realizar un mal trabajo, el actor tuvo un nivel por debajo de los otros dos participantes que quedan en la competencia, Mónica Zevallos y Christian Ysla.

Antes de abandonar la cocina, el ex chico reality dejó unas emotivas palabras: “No me puedo ir sin agradecerle a ustedes (al jurado). Me he divertido con todos ustedes. Para mí, ha sido como entrar al mar siendo marinero sin saber lo que me espera. Pero he disfrutado tanto estas tormentas porque, sin querer queriendo, he llegado a un buen puerto. Obviamente, gracias a sus enseñanzas. Estoy contentísimo. No me voy triste porque siento que he dado lo mejor, siento que aún puedo aprender más, pero ya será en otra revancha que me de la vida. Ha sido un gusto”.

Los fanáticos del programa no dudaron en pronunciarse en sus redes sociales para despedirse del participante, quien se quedó a un paso de la victoria. Ellos le agradecieron por los divertidos momentos durante el programa y por su personalidad.

Cabe resaltar que este sábado 2 de diciembre es la GRAN FINAL de la cuarta temporada de El Gran Chef Famosos.

GINO GRACIAS POR TANTA ALEGRÍA Y TANTOS MEMES, SIEMPRE SERÁS QUERIDO EN EL FANDOM #ElGranChefFamosos pic.twitter.com/u4d4PSywnc — Mila (@bursinxlali) December 2, 2023

Gino ha sido de los competidores que más disfrutaba ver en la cocina. Su respeto, sus ganas de aprender y su "sí, chef". Aunque le tuvimos que decir mil veces QUE LE META NITRO porque no llegaba jaja, siempre será nuestro amado Tortugino <3 #ElGranChefFamosos pic.twitter.com/8gHEoIzRgG — Alexa (@AlexaLovesLarry) December 2, 2023

Gino Pesaressi se queda con el 3er lugar de #ElGranChefFamosos 4ta Temporada pic.twitter.com/cT0oLyVO76 — Ric La Torre (@RicLaTorreZ) December 2, 2023

3er puesto de la 4ta temporada, Gino Pesaressi! Un gran competidor. 🫶🏻#ElGranChefFamozos pic.twitter.com/6ucg75qNYp — Rodrigo Fernandez (@Rodrigo67554808) December 2, 2023

Gino Pesaressi quedó entró los 3 primeros de la cuarta temporada, muchos no daban ni un sol por el y miren hasta donde a llegado



GRACIAS POR TANTAS ALEGRIAS #ElGranChefFamosos pic.twitter.com/qT3byOXDcj — ꜱɪᴋʟᴀ ʙᴇɴɪ 🇵🇪 (@itslittleworld_) December 2, 2023

¿Qué famosos forman parte de la cuarta temporada de “El Gran Chef Famosos”?

“El Gran Chef Famosos” es un programa de competencia donde la cocina es el gran anfitrión. Doce nuevos concursantes que se enfrentarán noche a noche por llevarse el título de ‘El gran chef’ de esta tercera temporada.

Tilsa Lozano, Renato Rossini papá, Ximena Hoyos, Sergio el ‘Checho’ Ibarra, Saskia Bernaola, Fiorella Cayo, Gino Pesaressi, Flor Polo, Renato Rossini hijo, Christian Ysla, Mónica Zevallos y a Giancarlo el ‘Flaco’ Granda fueron los famosos convocados para esta temporada. En los primeros niveles de la competencia, los eliminados fueron: Florcita Polo, Ximena Hoyos, Saskia Bernaola, Renato Rossini Jr, Renato Rossini padre y ‘Checho’ Ibarra.

Pero, en las batallas culinarias, estos seis participantes eliminados se enfrentaron a seis nuevos retadores. Al final, solo tres consiguieron un cupo en la competencia de “El Gran Chef Famosos”: ‘Checho’ Ibarra, Renato Rossini y Claudia Berninzon. Sin embargo, Claudia Berninzon fue eliminada rápidamente en el nivel 8 de la competencia. Seguido por el ‘Flaco’ Granda en el nivel 9. En el siguiente nivel, Renato Rossini se fue de la competencia. Fiorella y el Checho Ibarra dejaron el concurso, en los niveles 10 y 11, respectivamente. Finalmente, Tilsa Lozano quedó en cuarto lugar de la cuarta temporada.