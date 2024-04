Flavia Laos y la vez que la participante de El Gran Chef Famosos lo dejó todo por amor al RECHAZAR trabajar con Netflix  

La actriz y cantante Flavia Laos se enfrentará hoy a la temida Noche de Eliminación de “El Gran Chef Famosos, El Restaurante”. Flavia, quién ya se ganó el cariño de los ‘chefcitos’, aceptó participar de la nueva temporada del programa y hacer algo completamente nuevo para ella: cocinar. Sin embargo, la cantante ha rechazado otras oportunidades en el pasado. ¿Sabes de qué se trata?

En el 2022, Flavia apareció en el reality británico “Too hot to handle” gracias a su hermana. Pero esa no fue la primera vez que Netflix se fijaba en ella. Un tiempo antes la empresa de streaming la contactó grabar un reality de convivencia, pero la actriz se negó porque estaba enamorada.

Flavia contó en un programa de YouTube que su razón para no aceptar fue no quería dejar de pasar tiempo con su pareja. Aunque la oportunidad llegaría más tarde, la participante de “El Gran Chef Famosos” decidió no firmar, incluso, con el contrato en mano.

¿Dónde ver todos los capítulos de “El Gran Chef Famosos”?

¡Latino! Todos los capítulos de “El Gran Chef Famosos” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión. También pueden verlo por medio del portal web Latina Play y la app para dispositivos móviles de Latina.