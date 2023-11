Fiorella Cayo sobre su participación en El Gran Chef Famosos’: “Sabía que era un riesgo porque todo el mundo vería mis errores, pero lo asumí

La cuarta temporada de “El Gran Chef Famosos” está llegando a su fin y más participantes se suman a la fila de los eliminados. Pese a sus grandes esfuerzos por convertirse en una de las finalistas, esta noche Fiorella Cayo le dijo adiós a la competencia culinaria y se despidió para siempre del sueño de levantar la preciada olla de oro.

¿Qué consideras que te faltó para ser uno de los finalistas?

Fui la participante que entró a concursar sin saber cocinar. No sabía ni picar una cebolla porque siempre prioricé el tiempo con mis hijos…la cocina necesita tiempo y dedicación, por eso asumí el reto de aprender a cocinar en el Gran Chef frente a cámaras. Sabía que era un riesgo porque todo el mundo vería mis errores, pero lo asumí, me enfrenté a la total incertidumbre y terminé aprendiendo a cocinar rico. Y eso no tiene precio.

¿Qué lección nueva aprendiste con tu participación en El Gran Chef?

Siempre fui tomando cada programa como un reto sin expectativas, solo comprometiéndome a dar lo mejor de mi. Y así fue, lo dejé todo en la cancha… Fue toda una travesía y nunca me imaginé llegar hasta la última semana sin ser eliminada.

¿Tienes pensado seguir aprendiendo a cocinar?

Yo ahora me quedo con muchos conocimientos aprendidos y estoy preparando muchas cosas ricas en casa que me dan ilusión y nunca me lo imagine. Aprendí a hacer platos de Thailandia, Japón, China, EE.UU. y muchísimas cosas ricas de nuestros país, desde caldo de cabeza, hasta Cuy. Puedo decir que después de muchas batallas gané una guerra.

¿Quién crees que pueda llevarse el título de El Gran Chef esta temporada?

Creo que Christian Ysla… él cumple con todos los requisitos para ganar ese premio. Siempre termina a tiempo sus platos y hasta tiene tiempo para decorarlos muy bien…Él tiene ese talento único como comediante que ha alegrado nuestros días siempre.

