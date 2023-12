“Fenomenal no se va”: Renato Rossini Jr. confiado en sus ñoquis en El Gran Chef Famosos

No se quiere ir. En medio de la preparación de los Ñoquis en salsa de Ají de Gallina, Renato Rossini Jr. empezó a darse ánimos en El Gran Chef Famosos. El creador de contenido y Miguel Vergara empezaron a cantar para relajarse en medio de los minutos finales del segundo plato.

“No se vaa, no se va Fenomenal no se va”, señaló Renato Jr mientras cantaba y realizaba su preparación. Por su pate, Miguel Vergara afirmó que si lo eliminan, sus compañeros lo extrañarán. “Si se va cotorra me van a extrañar”.

Este jueves 7 de diciembre, ‘Loco’ Wagner, Mónica Torres, Renato Rossini Jr, Miguel Vergara, Susan León y ‘Flaco’ Granda se enfrentan en la primera Noche de Sentencia en “El Gran Chef Famosos: La Revancha”. ¿Quién conseguirá salvarse de la Noche de Eliminación?

¿Qué ex participantes han sido confirmados para “El Gran Chef Famosos: La Revancha”?

Karina Calmet, Miguel Vergara y Susan León (participantes de la 1era temporada), Mauricio Mesones, Junior Silva y Mónica Torres (participantes de la 2da temporada), el ‘Loco’ Wagner, Milene Vasquez, Armando Machuca y Mayra Goñi (participantes de la 3era temporada), Renato Rossini Jr. y el ‘Flaco’ Granda (participantes de la 4ta temporada). Este grupo de famosos aceptaron regresar en “El Gran Chef Famosos: La Revancha” en busca de llevarse la preciada olla dorada.