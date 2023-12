¿Faltó Pelaicito? Miguel Vergara es el primer eliminado de El Gran Chef Famosos: La Revancha

No pudo conseguirlo. Miguel Vergara fue el primer eliminado de El Gran Chef Famosos: La Revancha. El reconocido actor peruano dejó la competencia tras no convencer al jurado con su sazón y quedó fuera de la competencia.

Miguel realizó la preparación de Tortilla de Muy Muy y Ñoquis en salsa de ají de gallina. Ninguno de los platillos recibió elogios por parte del jurado. Cabe resaltar que Vergara fue parte de la primera temporada del concurso de cocina. Durante esa competencia, Vergara se fue por el intermedio de la temporada.

“Miguelito te hemos extrañado. Me da pena que vayas. Has hecho tu mejor intento”, le dijo Giacomo Bocchio. Por su parte, Nelly se despidió elogiando su plato: “Miguelito no te vas con un mal trabajo, pero te has enfrentado a otros compañeros y eso te ha jugado en contra”.

Finalmente, Masías le reveló que no quería que el actor sea eliminado. “Hubiera querido que te vayas otro día. Recién te estamos empezando a querer nuevamente. Lo siento mucho, me da una genuina pena”, finalizó.

Este jueves 7 de diciembre, ‘Loco’ Wagner, Mónica Torres, Renato Rossini Jr, Miguel Vergara, Susan León y ‘Flaco’ Granda se enfrentan en la primera Noche de Sentencia en “El Gran Chef Famosos: La Revancha”. ¿Quién conseguirá salvarse de la Noche de Eliminación?

¿Dónde ver todos los capítulos de “El Gran Chef Famosos”?

¡Latino! Todos los capítulos de “El Gran Chef Famosos” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión. También pueden verlo por medio del portal web Latina Play y la app para dispositivos móviles de Latina.

¿Qué ex participantes han sido confirmados para “El Gran Chef Famosos: La Revancha”?

Karina Calmet, Miguel Vergara y Susan León (participantes de la 1era temporada), Mauricio Mesones, Junior Silva y Mónica Torres (participantes de la 2da temporada), el ‘Loco’ Wagner, Milene Vasquez, Armando Machuca y Mayra Goñi (participantes de la 3era temporada), Renato Rossini Jr. y el ‘Flaco’ Granda (participantes de la 4ta temporada). Este grupo de famosos aceptaron regresar en “El Gran Chef Famosos: La Revancha” en busca de llevarse la preciada olla dorada.