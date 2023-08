“Esto no lo puedo evaluar”: Masías ninguneó tartar de Laura Spoya en El Gran Chef Famosos 

El primer plato del miércoles en “El Gran Chef Famosos” fue un tartar de trucha y el jurado no tuvo piedad al criticar el plato de Laura Spoya, sin saber que ella era la autora. El más duro fue Javier Masías quien le resaltó la falta de sal.

Debido a que la producción decidió mantener en el anonimato quién era el autor de cada uno de los platos, el jurado evaluó “a ciegas” y lanzó los comentarios sin saber a quién se referían realmente.

Al momento de evaluar el plato de Laura Spoya, Javier Masías recalcó que no podía evaluar los chips de quinua. “Le faltó sal”, sentenció. Por su parte, Giacomo Boccio dijo que “no es el más me ha gustado, pero no está mal de sabor”.

Al final, el jurado dio como ganador al plato realizado por Ale Fuller. Así, ella consiguió el beneficio de la noche para quitarle tiempo a sus compañeros en la preparación del segundo plato de la noche “El Gran Chef Famosos”.

¿Dónde ver todos los capítulos de El Gran Chef Famosos?

¡Latino! Podrás ver TODOS los capítulos de la primera y segunda temporada de El Gran Chef Famosos en el canal de Youtube de Latina Televisión. También lo puedes ver por medio del portal web Latina Play y la app para dispositivos móviles de Latina.

¿Qué participantes han sido eliminados de El Gran Chef Famosos?

Hasta el momento, Junior Silva, Antonio Pavón, Belén Estévez, Katia Palma y Jesús Neyra han sido eliminados de la competencia. Jimmy Santy se despidió del programa en la primera parte de la segunda temporada y retornó en la fase de repechaje; sin embargo, decidió renunciar a la competición porque consideró que no podía competir más.