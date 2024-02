Este es el plato con el que Javier Masías le ganaría a los demás jurados de El Gran Chef Famosos X2 [ENTREVISTA]

Escrito por Darlen Leonardo

Javier Masías regresó más directo que nunca a “El Gran Chef Famosos X2″. El estricto jurado no confía en las aptitudes de las duplas, quienes por primera vez ingresan a la cocina para demostrar su juego culinario.

El crítico gastronómico habló EN EXCLUSIVA con Latina Entretenimiento sobre los primeros episodios de la sexta temporada, donde dos participantes se convertirán en equipo para lograr la tan ansiada Olla de Oro.

Además, durante la Conferencia de prensa de la nueva temporada, Masías reveló cuál es el platillo que mejor prepara y con el cual podría ganarle a Nelly Rossinelli y Giacomo Bocchio en una nueva competencia entre jurados. El periodista gastronómico también se animó a contar qué exparticipantes serían parte de su equipo.

No se confía: Masías no quiere revelar quién es su ‘caballo ganador’ de la temporada

La competencia cada vez se pone más complicada, pero la diversión sigue presente en El Gran Chef Famosos. Javier Masías estuvo presente en las primeras galas de competencia, por lo que quisimos saber qué dupla se convertiría en su ‘caballo ganador’, pero el crítico culinario no se atrevió a revelarlo.

Masías le contó a Latina Entretenimiento que anteriormente ya había revelado algún nombre, pero que los que creía iban a llegar terminaban eliminados a poco de la final. “La experiencia me ha enseñado a no lanzar ningún pronóstico porque no necesariamente pasa lo que uno espera. Hasta los mejores se quiebran”, afirmó.

Además, el temible jurado se animó a bromear sobre los participantes que no son tan buenos en la cocina, pues señaló que todo puede pasar luego de que Armando Machuca llegó a la final en la tercera temporada. “Si Machuca pudo llegar al final de su temporada, cualquiera al que le tenga menos fe puede llegar”, indicó.

¿Prefiere la NUEVA temporada? Esto dijo Javier Masías

Javier Masías le reveló a Latina Entretenimiento que los primeros capítulos de esta nueva entrega le han parecido muy emocionantes. “Son los dos mejores primeros episodios de cualquier temporada que hemos grabado”, contó para sorpresa de los ‘chefcitos.

Además, Masías se caracteriza por demostrar una interesante exigencia culinaria, pero también por realizar divertidas acciones durante la competencia. Lo hemos visto bailar, cantar y divertirse con los demás jurados, mientras los participantes realizan la preparación del platillo.

Por ello, el jurado explica por qué mantiene ese tipo de actitudes durante el programa y afirma que puede divertirse, siempre y cuando no pierda la exigencia a la hora de probar los platos de los participantes. “Me permito ser divertido porque sé que soy muy estricto. Lo bonito de lo que hago es que disfruto de la televisión sin dejar de lado mi fregadísimo paladar”, manifestó.

Les ganará a todos: Masías revela cuál es el plato que lo llevaría a la victoria frente a los otros jueces

La temporada pasada Masías no fue parte de “La Pollada Bailable” de El Gran Chef Famosos, debido a que estaba de vacaciones. Este programa especial fue una competencia entre jurados, donde ambos jueces formaron sus equipos con los participantes y prepararon 35 polladas para los ‘chefcitos’.

Por ello, Masías se animó a revelar quiénes serían sus exparticipantes a los que invitaría para ganar una competencia contra sus compañeros del jurado. “Para ganar traería a Andrés Vilchez, Laura Spoya, Ale Fuller, Tilsa Lozano y Christian Ysla”, comentó.

Como era de esperarse, el crítico gastronómico también contó a los exparticipantes que definitivamente no invitaría para ganar la competencia. “No traería a Miguel Vergara. Florcita Polo me cae muy bien, pero definitivamente no la traería y Machuca, que lo invitaría para reírme”

Además, el jurado del programa de cocina también dio detalles de cuál sería el platillo que le favorecería frente a los demás jurados y lo llevaría a la victoria. “Hago un ají de gallina que realmente vale la pena. También soy bueno haciendo sánguches”, indicó.

¿Dónde podrán ver todos los capítulos de “El Gran Chef Famosos X2”?

