“Eres una mujer muy fuerte”: Christian Ysla emocionó hasta las lágrimas a Fiorella Cayo con emotivo mensaje | El Gran Chef Famosos

Los participantes de la cuarta temporada de “El Gran Chef Famosos” han formado una gran amistad que traspasa las pantallas. Eso ha quedado demostrado en la reciente publicación de Christian Ysla con un emotivo mensaje para su compañera Fiorella Cayo, quien ha sido blanco de críticas a través de las redes sociales.

En el video, el actor cuenta que conoció a Fiorella mucho antes de “El Gran Chef Famosos”; específicamente en el set de grabación de la serie “Pisco Sour” hace 27 años. “Yo acababa de estudiar teatro, nunca había hecho tele. Estaba muy nervioso. Cuando llegué a la locación de grabación, todos estaban en lo suyo, nadie me hizo caso; solo Fiorella. Ella me dijo: ‘¡Hola! ¿En qué te puedo ayudar?’ Tímido le contesté: ‘Voy a grabar en ‘Pisco Sour’’. “Yo también”, contestó emocionada. ‘Ven, te llevo’”, reveló.

Pero no solo eso, sino que Christian Ysla atesora ese momento en su corazón porque, como dice en el video, Fiorella Cayo no imagina “toda la confianza que me dio”. “Gracias Fiorella, eres una mujer muy fuerte. Ojalá todos tuvieran la suerte de conocer a la gran Fiorella Cayo”, concluyó.

La respuesta de su compañera no se hizo esperar: “Ay, te amo. Me has hecho llorar, pero de alegría bonita. Gracias. Que lindo poder conocerte más en el programa y saber la calidad de ser humano y artista que eres. Eres increíble. Te mereces esa olla”.

¿Qué famosos forman parte de la cuarta temporada de “El Gran Chef Famosos”?

“El Gran Chef Famosos” es un programa de competencia donde la cocina es el gran anfitrión. Doce nuevos concursantes que se enfrentarán noche a noche por llevarse el título de ‘El gran chef’ de esta tercera temporada.

Tilsa Lozano, Renato Rossini papá, Ximena Hoyos, Sergio el ‘Checho’ Ibarra, Saskia Bernaola, Fiorella Cayo, Gino Pesaressi, Flor Polo, Renato Rossini hijo, Christian Ysla, Mónica Zevallos y a Giancarlo el ‘Flaco’ Granda fueron los famosos convocados para esta temporada. En los primeros niveles de la competencia, los eliminados fueron: Florcita Polo, Ximena Hoyos, Saskia Bernaola, Renato Rossini Jr, Renato Rossini padre y ‘Checho’ Ibarra.

Pero, en las batallas culinarias, estos seis participantes eliminados se enfrentaron a seis nuevos retadores. Al final, solo tres consiguieron un cupo en la competencia de “El Gran Chef Famosos”: ‘Checho’ Ibarra, Renato Rossini y Claudia Berninzon. Sin embargo, Claudia Berninzon fue eliminada rápidamente en el nivel 8 de la competencia. Seguida por el ‘Flaco’ Granda en el nivel 9. El último en irse de la competencia fue Renato Rossini, quien se despidió del jurado y de los “chefcitos”.