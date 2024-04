Emil Jaime tras ser eliminado de El Gran Chef Famosos, El Restaurante: “Uno entra y conoce a una familia de verdad”

Este miércoles 10 de abril se vivió la temida noche de eliminación en El Gran Chef Famosos. Flavia Laos, Giovanna Valcárcel, Mathías Brivio y Emil Jaime se enfrentaron en un intenso desafío para demostrar sus dotes culinarios. Sin embargo, el artista peruano dejó la competencia y se convirtió en el segundo eliminado del reality de cocina.

Los cuatro participantes tuvieron un doble reto culinario: ‘Crema de verduras con crutones’ y ‘Seco de asado de tira con frejoles y arroz’. Tras la preparación del primer plato, Mathías Brivio salió ganador.

La última ronda fue decisiva y los minutos de tensión se vivieron entre Mathías Brivio y Emili Jaime. Pese a sus grandes esfuerzos por continuar en la carrera culinaria, el artista no convenció al jurado y se despidió del programa.

Tras conocer el veredicto del jurado y antes de dejar los estudios de “El Gran Chef Famosos”, Emil Jaime dijo lo siguiente: “La experiencia que me llevo es muy bonita. Me llevo a todos en el corazón. Lo que dicen aquí es verdad: uno entra y conoce a una familia de verdad. Es otra vibra, es otro ambiente. Me voy súper contento”, dijo Emil.

