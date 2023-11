El ‘Loco’ Wagner se mostró orgulloso de su papa rellena: “Voy a repetirla y me la voy a volver a comer”

Acabó el suspenso. Luego de algunos días de intriga, este jueves 23 de noviembre, por fin se anunciaron a los primeros seis participantes que tendrán una nueva oportunidad de llevarse la olla en “El Gran Chef Famosos: La Revancha”. Una de las grandes sorpresas fue Christian ‘El loco’ Wagner, quien vuelve con todas las energías al exitoso formato de Latina Televisión.

Antes volver a encender las hornillas de la cocina, el ‘Loco’ Wagner habló con Latina Entretenimiento, donde confesó que su cambio de look tendría que ver con este nuevo reto. Además, se mostró más orgulloso que nunca de su icónica papa rellena. Incluso, manifestó que la volvería a probar sin ningún problema.

El pintoresco personaje, previo a recordar sus mejores momentos y comentar cuál es su meta en el programa, se refirió acerca del jurado, a quienes les guarda mucho cariño. Aseguró que Giacomo Bocchio, Javier Masías y Nelly Rossinelli le dejaron cosas positivas. Además, reveló que con la influencer se sintió “un pericotito más”.

Sin embargo, no todas las memorias del ‘Loco’ en ‘El Gran Chef Famosos’ son igual de gratificantes. Afirmó que cambiará su criterio de elección cuando se trate de refuerzos. Se arrepiente por completo de traer a Susan Wagner y Daniel Marquina, quienes no lo ayudaron mucho. Por ello, piensa en sumar a alguien que sepa más de cocina.

Pero eso sí, el competidor cree que en esta nueva temporada habrá una competencia sin amistad. No sólo porque estarán los mejores. Según su experiencia, cuando le tocó estar, los famosos iniciaron siendo amigos y al final hicieron todo por ganar. Por ello, sentencia que no habrá amistades.

¿Qué dijo el ‘Loco’ Wagner sobre su recordada papa rellena?

No cabe dudas de que, si se habla de Christian ‘El loco’ Wagner en su paso por ‘El Gran Chef’, lo primero que se viene a la cabeza es su platillo “bandera”. Su emblemática “Papa Rellena”. O bueno, eso es lo que se dice, porque en realidad terminó totalmente carbonizada. Al parece no midió el tiempo de cocción y salió un “poquito” crocante.

Él lo recuerda como algo sumamente anecdótico, pero está muy orgulloso de su creación. “De hecho me he enterado de que en algunos restaurantes muy finos -no sólo del Perú, sino del mundo- han plagiado mi técnica del cocinado profundo de papa rellena. Mi papa rellena ha sido copiada, plagiada y emulada en muchas de las mejores cocinas del Perú y del mundo. Así que voy a patentarla. Voy a patentarlo y voy a repetirlo…”, dijo muy seguro el ‘Loco’. Por último, mencionó que es “una obra de arte”.

¿Por qué cambió su look?

En una primera instancia, el locutor de radio llegó a la cocina de ‘El Gran Chef: Famosos’ con una cabellera muy larga y una barba descomunal. Pero ahora volvió renovado. Se luce con un peinado ligeramente más corto y el vello facial también. Todos esos cambios tienen una razón: mejorar su rendimiento en la competencia.

“Este es un nuevo ‘Loco’ Wagner. He aprendido que en la cocina hace mucho calor. Hay que estar lo más libre posible. Por eso es que me he cortado el pelo y me he rebajado la barba. Creo que eso va a hacer que no sude tanto. La verdad es que hace un calor bien bravo en la cocina”, comentó el participante de ‘El Gran Chef: La revancha’.