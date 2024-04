El Gran Chef Famosos: Zelma Gálvez desesperada confiesa que no sabe qué “tips” seguir para no caer en sentencia

Zelma Gálvez se ha convertido en una de las “caseritas” en las noches de sentencia de “El Gran Chef Famosos”. La cómica confiesa que ya hizo de todo, pero ninguno de los “tips” que le dijeron que haga le está funcionando. “Bueno, la verdad es que estoy un poco confundida. He escuchado a los chefcitos, he leído sus comentarios, he lavado tres veces, me he bañado y he salido sentenciada”, reveló.

Armando Machuca, muy fiel a su estilo, le jugó una broma pesada. “De pronto fue el baño, se sacudió toda la información. Mientras no le ponga jabón a la comida espectacular”, comentó desatando risas en el set.

Este sábado 13 de abril se transmite la Noche de Sentencia de la tercera ronda en la nueva temporada “El Gran Chef Famosos, El Restaurante”. Los participantes se enfrentan en la cocina para evitar la Noche de Eliminación, ¿quiénes lo conseguirán?

¿Dónde ver todos los capítulos de “El Gran Chef Famosos”?

¡Latino! Todos los capítulos de “El Gran Chef Famosos” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión. También pueden verlo por medio del portal web Latina Play y la app para dispositivos móviles de Latina.