El Gran Chef Famosos: Todas las veces en que los participantes utilizaron ingrediente INCORRECTO en sus platos

Desde su primera emisión, “El Gran Chef Famosos” se ha convertido en uno de los programas favoritos de las familias peruanas. Latina Televisión apostó por contenido apto para todos: desde los más pequeños hasta los más grandes. Por eso, las ocurrencias de los participantes en cada una de las temporadas han provocado las risas y alegría de todos los que vienen disfrutando de este formato de competencia culinaria.

Pero, más allá de las risas, los participantes han demostrado toda su disposición para hacer un buen trabajo en la cocina de “El Gran Chef Famosos”. Aunque no siempre lo han logrado por pequeños errores que les han costado su permanencia en el programa de Latina. Por ello, a continuación, hacemos un repaso por todas las veces en que los participantes echaron un ingrediente incorrecto a sus preparaciones.

Todos los participantes que utilizaron ingrediente INCORRECTO en sus platos de “El Gran Chef Famosos”

La exigencia en “El Gran Chef Famosos” incrementa la tensión cada día de competencia, y aún más en el conocido Repechaje que es el boleto de regreso al concurso culinario de Latina Televisión. Por ello, recordamos la ocasión en que Junior Silva tuvo que enfrentarse a Antonio Pavón, Mauricio Mesones, Natalia Salas, Jimmy Santy y Jesús Neyra en la preparación de anticuchos durante el Repechaje de la segunda temporada.

En el episodio dedicado a la comida de carretilla, Junior Silva recibió el apoyo de su amiga Connie Chaparro para la preparación de los anticuchos. Pero, por querer jugarle una broma a su compañero, la actriz cometió un grave error.

El conductor José Peláez llegó a la estación de la dupla para supervisar la preparación cuando faltaban aún 45 minutos. En ese momento, Connie Chaparro agarró un pote con una salsa blanca que pensó era ajo molido y bromeó: “Parece que le eché leche condensada”. Al escucharla, Junior Silva se preocupó y ella le aseguró que era una simple broma. “Se la cree, se quiere morir”, dijo la actriz entre risas.

Junior Silva confió y continuaron con la preparación del aderezo para los anticuchos. El error de la leche condensada recién lo notó el jurado al momento de la evaluación. “¿Qué ha pasado acá? Se han equivocado, han echado azúcar en vez de sal. Está dulce, parece BBQ. Estoy sorprendido porque nunca había probado esta cocina dulce”, precisó Giacomo Bocchio. “Yo me imagino toda la gente que se mata haciendo estos platos todos los días para que tú vengas y te burles de esto. No voy a seguir probando. Es una porquería, sinceramente”, agregó Javier Masías.

Esta confusión de la leche condensada con el ajo molido le terminó pasando factura al concursante, quien quedó relegado al último lugar de la tabla de posiciones del Repechaje en la segunda temporada de “El Gran Chef Famosos” y fue eliminado del programa culinario.

Otra ocasión en la que el tiempo y la tensión le jugó una mala pasada a un participante fue en esta cuarta temporada de “El Gran Chef Famosos”. Renato Rossini se convirtió en la nueva víctima al confundir el comino con la canela. En las batallas culinarias de esta nueva edición, el conocido actor peruano se enfrentó al reto de hacer un postre: arroz zambito.

Para lograr su objetivo, Renato Rossini empezó cumpliendo todos los pasos de la receta para presentar un buen arroz zambito. Sin embargo, en los últimos minutos, el actor decidió preguntarle al jurado si le podía agregar canela como decoración, a lo cual los jueces le dijeron que sí. Por ello, al acercarse de nuevo al almacén, agarró un frasco que contenía un polvo marrón y pensó que sería la canela.

Confiado, Renato Rossini le puso un poco de este polvo encima del arroz zambito. El error no lo notó hasta que su hijo Renato Rossini Jr le pidió un poco de canela para también echarle a su postre. “¿Canela? Esto es comino”, le aseguró el influencer. En ese momento, el actor entró en desesperación; pero ya era muy tarde para cambiar su emplatado.

“La edad me jugó una mala pasada. Le he echado comino, ¿ahora qué voy a hacer? He tenido una influencia árabe”, dijo el actor. “Eso te pasa por cocinar renegando. No es por mi culpa, sino que tú siempre reniegas”, le respondió su hijo.

El jurado no dejó pasar la oportunidad de burlarse de Renato Rossini por esta grave equivocación, que no le permitió llevarse el beneficio en las batallas culinarias de “El Gran Chef Famosos 4”. “Tiene comino”, aseveró Nelly Rossinelli. “No me gustó, hermano. El comino la mató”, agregó Giacomo Bocchio.