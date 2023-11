El Gran Chef Famosos: Recordamos todos los ACCIDENTES que perjudicaron a los participantes en su primera aparición

El programa culinario “El Gran Chef Famosos” ha conquistado a todas las familias peruanas desde la emisión de su primer episodio. Ahora, cuatro temporadas después, Peláez, el jurado y los participantes continúan en el corazón de los televidentes. Pero, más allá de las risas, hay ocasiones en las que los concursantes han preocupado de sobremanera.

Desde pequeños cortes hasta terminar en emergencia por mal manejo del cuchillo. Esos son algunos de los ACCIDENTES que han ocurrido dentro de la cocina de “El Gran Chef Famosos”. Por ello, a continuación, hacemos un recuento de TODAS las ocasiones en las que los participantes se accidentaron en su primera aparición en el programa de Latina.

La primera vez que pisaron la cocina de “El Gran Chef Famosos” puede también convertirse en una ocasión intimidante para los participantes por lo desconocido. Eso ocasionó, en tres oportunidades, que los concursantes se cortaran con los cuchillos de oficio.

El primero de ellos fue Ricardo Rondón. En el primer episodio de la primera temporada del programa culinario, el conductor se enfrentó en la cocina a Karina Calmet, Patricia Portocarrero, Jorge Henderson, Fiorella Rodríguez y Patricio Suárez Vértiz. El jurado les pidió como primer plato de la noche un pan con sangrecita.

Y, aunque parecía una tarea sencilla de llevar, Ricardo Rondón no contó con el hecho de que se cortaría el dedo con el cuchillo afilado mientras que pelaba el camote. “Ya me corté. Me rebano el dedo, qué vergüenza, qué dolor, qué desgracia. Justo en el primer programa, maldición”, dijo estresado.

Pero, eso no impidió que continuara con la preparación. “Curando y haciendo”, dijo Rondón mientras era atendido por el personal médico de “El Gran Chef Famosos”. “Esto corresponde a la mala vibra de mis compañeros que quieren verme perder, que quieren que salga de competencia. Pero eso no va a pasar”, agregó.

Después de ser curado, Ricardo Rondón se volvió a cortar la mano mientras picaba la cebolla china. Y, si eso no fuera suficiente “mala suerte”, también se le quemó el camote en la sartén.

La segunda víctima de esta situación fue Rocky Belmonte. El exconductor de televisión fue fichado como uno de los concursantes para la tercera temporada de “El Gran Chef Famosos”. Sin embargo, su primera participación en la cocina estuvo marcada por un grave accidente que lo mandó al hospital.

El jurado del programa pidió como primer plato un omelette. Así que, al momento de cortar la espinaca, Rocky Belmonte no calculó bien y se cortó el dedo. “Mi primer corte”, dijo el artista mientras le curaban la herida dentro del set.

Pese a que intentó continuar, la gravedad del corte fue notorio cuando el dedo de Rocky no dejaba de sangrar. Por ello, el jurado prefirió enviarlo con especialistas y lo mandaron de frente a sentencia. “Voy a volver con más fuerza. Este es un accidente que le puede pasar a cualquiera. Hay que cuidarse”, dijo antes de retirarse del set. Posteriormente, se convertiría en el primer eliminado de la tercera temporada.

Por su lado, Germán Loero tuvo un destino similar al de su predecesor. El conocido actor peruano llegó a la cocina de “El Gran Chef Famosos” como uno de los retadores en las batallas culinarias de la cuarta temporada.

Loero llegó a la cocina junto a Saskia Bernaola, Renato Rossini Jr, Nancy Cavagnari, Carolina Braedt y ‘Checho’ Ibarra en busca de un lugar en la competencia. Sin embargo, su plan no salió como lo esperaba porque, ni bien empezó con la preparación de su primer plato de la noche.

El actor estaba cortando un maracuyá para su salsa de acompañamiento para los langostinos; pero, no calculó bien y el cuchillo terminó cortándole la mano. “Se siente profundo (…) Me corté y bien feo”, agregó Germán Loero.

Al ver que la sangre no paraba, la producción optó por retirar a Germán Loero del set. “Duro lo que acaba de pasarle al participante Loero. Estamos analizando la magnitud del corte para ver el procedimiento”, advirtió Peláez.