El Gran Chef Famosos: ¿Qué dijo Mauricio Mesones, después de ser eliminado?

Cada semana la segunda temporada de El Gran Chef Famosos se pone más exigente y los participantes que siguen en competencia se esfuerzan al máximo para no abandonar la carrera. Sin embargo, en la emisión de hoy 10 de julio, Mauricio Mesones no logró convencer al jurado y pasó a ser el cuarto eliminado del reality de cocina.

En noche de eliminación, el músico peruano se enfrentó a Ale Fuller, Katia Palma y Natalia Salas en un doble desafío culinario: ‘Estofado de ternera con papas coctel’ y ‘Churros con fudge y manjar’. Ale Fuller fue el ganador del primer reto y su beneficio fue salvarse de la eliminación.

Tras la última ronda culinaria, Natalia Salas fue la primera salvada de la noche. Finalmente, los jueces de “El Gran Chef Famosos” tuvieron que decidir entre Ale Fuller y Mauricio Mesones, quedando este último como el cuarto eliminado del reality de cocina.

“Estoy muy orgulloso de este concurso. No me voy triste, sino feliz. Hay que saber perder y aprender de sus errores, hoy mis compañeras hicieron un gran trabajo y esto es lo que me merezco. Me esforcé hasta el final, gracias por sus palabras y por su compañerismo”, dijo antes de dejar la competencia.

De esta manera se vivieron los minutos de tensión de la noche de eliminación que protagonizaron Natalia Salas, Ale Fuller y Katia Palma, quienes aún continúan en competencia. ¿Volverán a caer en sentencia? Entérate en los próximos episodios de “El Gran Chef Famosos” de lunes a viernes desde las 8:00 p.m. y sábados a las 8:30 p.m.