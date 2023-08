El Gran Chef Famosos: ¿qué dijo Katia Palma después de ser eliminada?

Cada semana la segunda temporada de El Gran Chef Famosos se pone más exigente y los participantes que siguen en competencia se esfuerzan al máximo para no abandonar la carrera. En la emisión de hoy 2 de agosto, Natalia Salas, Jesús Neyra, y Katia Palma volvieron a estar bajo la presión de la noche de eliminación. Sin embargo, esta última no logró convencer al jurado y fue eliminada.

Los cinco participantes tuvieron un doble reto culinario: ‘guarguero con manjar de olla’ y ‘t-bone y salsa de pimientos’. Natalia Salas fue la ganadora del primer reto así que su beneficio fue recibir la ayuda de Giacomo Bocchio en la preparación del segundo plato.

La última ronda fue la decisiva y como resultado Natalia Salas se convirtió en la primera salvada de la noche. Finalmente, el jurado Javier Masías tuvo la última palabra y dio a conocer que Katia Palma es la eliminada de la noche y no tendrá opción de regresar a la competencia culinaria.

“Es parte del concurso, me tengo que ir. Gracias a ustedes y todo el Perú, fue una tremenda experiencia. Felicitar a todos mis compañeros y a los jueces. Giacomo gracias por elevar el juego culinario, Nelly por los buenos consejos y a Javier por tus buenas críticas. Gracias, pero volveré para alguna temporada que exista”, mencionó antes de salir del set..

“Qué barbaridad para ser una mujer divertida y creativa… Gracias por todo lo que nos has dado tú a nosotros. Nos has entretenido el trabajo. Qué bonito venir a trabajar cuando tú estás en la cocina… Cada día has mejorado un montón como cocinera y has ganado un amigo cocinero para toda la vida”, comentó el jurado Giacomo, quien acompañó a Katia hasta la salida. Cada vez los famosos están más cerca de la recta final, y solo uno de ellos se llevará el título de ‘El Gran Chef’. Si quieres disfrutar todas tus noches en familia, no te pierdas El Gran Chef Famosos de lunes a viernes desde las 8:00 p.m. y sábados desde las 8:30 p.m. por Latina.