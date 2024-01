¿No eres la mamá de Samahara Lobatón?: Nelly Rossinelli revela que la han confundido con Melissa Paredes y con hija de Melissa Klug

Nelly Rossinelli fue parte del episodio once del programa digital de Latina, ‘Habla Serio‘. La conocida jurada de El Gran Chef Famosos dio detalles exclusivos de su participación en el programa de cocina y habló sobre su popularidad.’

La creadora de contenido es reconocida a nivel nacional por su papel como jurado en el programa El Gran Chef Famosos, donde comparte el escenario con Giacomo Bocchio y Javier Masías. Además, se ha ganado el corazón de todos los chefcitos con su dulzura y simpatía en las pantallas.

En diálogo con Mónica Delta y Santiago Gómez para el espacio digital, Nelly Rossinelli contó una anécdota que le ocurrió en la calle. Dado que su popularidad por el concurso de cocina creció, la “mamá de los pericotitos” se ha vuelto conocida en las calles.

Algunos le han resaltado su parecido con otros personajes de la farándula. En el segmento de preguntas ‘Pin Pong’, Rossinelli contó que a pesar de que no lo han llamado por otro nombre, comentó que le han dicho sobre su parecido con ambas figuras de la farándula peruana.

“No me han confundido, dicen que me parezco a Melissa Paredes. Me dicen: ‘¿No eres la mamá de Samahara Lobatón?”, comentó, sin poder contener las risas.

Mira la entrevista completa:

¿Dónde ver todos los capítulos de “El Gran Chef Famosos”?

¡Latino! Todos los capítulos de “El Gran Chef Famosos” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión. También pueden verlo por medio del portal web Latina Play y la app para dispositivos móviles de Latina.

¿Qué ex participantes han sido confirmados para “El Gran Chef Famosos: La Revancha”?

Karina Calmet, Miguel Vergara y Susan León (participantes de la 1era temporada), Mauricio Mesones, Junior Silva y Mónica Torres (participantes de la 2da temporada), el ‘Loco’ Wagner, Milene Vasquez, Armando Machuca y Mayra Goñi (participantes de la 3era temporada), Renato Rossini Jr. y el ‘Flaco’ Granda (participantes de la 4ta temporada). Este grupo de famosos aceptaron regresar en “El Gran Chef Famosos: La Revancha” en busca de llevarse la preciada olla dorada.

¿Quiénes han sido eliminados de “El Gran Chef Famosos: La Revancha”?

El primer eliminado de esta temporada INSUPERABLE fue Miguel Vergara, quien se despidió definitivamente de la cocina. En su reemplazo, ingresó Ale Fuller, subcampeona de la segunda temporada. En tanto, la segunda eliminada de esta edición fue Susan León e ingresó Christian Ysla. El tercer eliminado fue Giancarlo ‘Flaco’ Granda, y en su lugar entró Tilsa Lozano. Finalmente, Karina Calmet dejó la competencia y Nico Ponce entró en su lugar, siendo el último reingresante a la competencia.