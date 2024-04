El Gran Chef Famosos, El Restaurante: Santi Lesmes sentencia que el plato de Dorita, Gino y Lita es una vergüenza

Santi Lesmes se indignó al recibir las mini tostadas de langostinos, el primer plato del equipo de Dorita Orbegoso, Gino Assereto y Lita Pezo. “Hay una cosa que en esta vida no puedes perder nunca y es la dignidad. Si ustedes tienen dignidad, ¿cómo presentan esto? Esto es una vergüenza”, afirmó el invitado de “El Gran Chef Famosos, El Restaurante”.

Pero el conductor de “Arriba mi Gente” no fue el único que criticó el plato preparado por el equipo verde. Patricia Portocarrero se negó a comer el bocadito al percatarse que el langostino no estaba limpio. “Esto no se presenta, porque esto es tóxico”, señaló.

Este martes 23 de abril se vive la quinta Noche de Sentencia en la nueva temporada “El Gran Chef Famosos, El Restaurante”. Flavia Laos, Gino Assereto, Ekaterina Konysheva, Dorita Orbegozo, Lita Pezo y Zelma Gálvez se enfrentan en la cocina para salvarse de la eliminación, ¿quién lo conseguirá?

¿Dónde ver todos los capítulos de “El Gran Chef Famosos”?

¡Latino! Todos los capítulos de “El Gran Chef Famosos” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión. También pueden verlo por medio del portal web Latina Play y la app para dispositivos móviles de Latina.