El Gran Chef Famosos, El Restaurante: Santi Lesmes no para de lanzar fuertes ataques a los sentenciados

¡No para! Santi Lesmes volvió a lanzar comentarios fuertes en contra de los sentenciados de “El Gran Chef Famosos, El Restaurante”. “Si yo fuera el dueño de un concesionario y los contratara a ustedes para lo que han presentado el día de hoy, lo que me queda claro es que después del coctel tendría que cerrar el concesionario”, sentenció.

El participante del equipo verde, Gino Assereto, se mostró incómodo ante el comentario del comensal invitado. “Si fueras, si fueras, pero no lo eres y dudo que lo seas”, afirmó ante cámaras. El conductor de “Arriba mi gente” también señaló que decidir entre el equipo verde o el azul fue una decisión complicada. “Dicen que en el país de los ciegos el tuerto es el rey y creo que por un ligero detalle me he decantado por un equipo”, explicó.

Este martes 23 de abril se vive la quinta Noche de Sentencia en la nueva temporada “El Gran Chef Famosos, El Restaurante”. Flavia Laos, Gino Assereto, Ekaterina Konysheva, Dorita Orbegozo, Lita Pezo y Zelma Gálvez se enfrentan en la cocina para salvarse de la eliminación, ¿quién lo conseguirá?

