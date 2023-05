El Gran Chef Famosos: Leyla Chihuán se despide de la competencia

Leyla Chihuán dio lo mejor de sí en El Gran Chef Famosos, aun así, no pudo quedarse en el programa. La ex jugadora de voley no pudo pasar la prueba.

La primera salvada del programa fue Karina Calmet. La actriz fue felicitada por el jurado, en especial por Giacomo Bocchio, quien tuvo buenas palabras hacia ella: “Karina, además quiero acotar que tu postre es el que más nos ha gustado a los tres, realmente lo has hecho muy bien en cuanto a sabor y cocción, te felicito”, comentó.

Posterior a eso, Javier Masías dio el nombre de la persona que no iba a seguir en competencia. Milett Figueroa y Leyla Chihuán eran las posibles eliminadas, finalmente fue la segunda quien diría adiós a El Gran Chef Famosos.

“Gracias a ustedes por todo lo aprendido en estos días, y créanme que me sirve. Lo voy a poner en práctica apenas pueda. Éxitos, chicas”, comentó la ex capitana de la selección de vóley.

‘El Gran Chef Famosos’

“El Gran Chef Famosos” es un reality de competencia donde la “cocina” es el gran anfitrión junto a doce concursantes que se enfrentarán noche a noche. Milett Figueroa, Ricardo Rondón, Korina Rivadeneira, Andrés Vilchez, Patricio Suárez-Vértiz, Karina Calmet, Jorge Henderson, Fiorella Rodríguez, Miguel Vergara, Patricia Portocarrero, Natalia Málaga y Nico Ponce lo dejarán todo con el fin de sorprender a los jurados.