El Gran Chef Famosos: Laura Spoya ofrece ayuda a Katia Palma y esta le dice que solo “podría lavar su licuadora”

Laura Spoya, participante de El Gran Chef Famosos, ofreció ayuda a Katia Palma a cambio de otro favor. La presentadora de televisión no esperó la respuesta de la artista.

Katia Palma sufría con el primer plato de El Gran Chef Famosos: “Esta mayonesa no sale”, se le escuchaba a la ex jurado de Yo Soy, a lo que Laura Spoya responde: “Si me prestas tu mandolina te ayudo con la mayonesa”.

Katia Palma, en el confesionario, se dirigió a la participante Spoya: “No gracias, Laura, ya tengo mi mayonesa y ha salido muy rica. Lo que sí me puede ayudar es en lavarme la licuadora para poder hacer el jugo, ¿Qué dices?”.

¿Qué famosos forman parte de la segunda temporada de El Gran Chef Famosos?

“El Gran Chef Famosos” es un reality de competencia donde la “cocina” es el gran anfitrión junto a doce nuevos concursantes que se enfrentarán noche a noche por llevarse el título de ‘El gran chef’.

En cada emisión Natalia Salas, Katia Palma, Mónica Torres, Antonio Pavón, Ale Fuller, Mauricio Mesones, Jimmy Santi, Jesús Neyra, Laura Spoya, Belén Estévez, Mr. Peet y Junior Silva deberán sorprender a los jurados con su sazón para evitar caer en noche de sentencia o en caso extremo, ser eliminados.