El Gran Chef Famosos: Gino Assereto emplea maliciosa técnica para superar a sus rivales y engaña a Flavia Laos

Los participantes hacen de todo por continuar en competencia y no caer en la temible Noche de Sentencia. Esto implica que muchas veces tengan que usar recursos con los que podría retrasar a sus compañeros. Gino Assereto tiene esto muy claro e intentó persuadir a Flavia Laos en el almacén. “Esa es mi estrategia para intimidar al enemigo”, comenzó diciendo.

“No te olvides del apio, Flavia”, le dijo a la cantante sabiendo que se ingrediente no está dentro de la lista, por lo que comenzó a confundirla. “¿Por qué me dices esas cosas?”, respondió la jovencita. “¡Culantro, Gino. Me quiere sabotear!”, gritó.

Este martes 16 de abril, empieza una nueva semana en “El Gran Chef Famosos, El Restaurante”. Giovanna Valcárcel, Flavia Laos, Zelma Gálvez, Gino Assereto y Mathías Brivio se enfrentan en la cocina para evitar caer en la temible Noche de Sentencia, ¿quiénes lo conseguirán?

¿Dónde ver todos los capítulos de “El Gran Chef Famosos”?

¡Latino! Todos los capítulos de “El Gran Chef Famosos” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión. También pueden verlo por medio del portal web Latina Play y la app para dispositivos móviles de Latina.