El Gran Chef famosos: Estos son TODOS los participantes que ocuparon el tercer puesto, ¿quién lo conseguirá en esta temporada? 

Este viernes 1 de diciembre, los tres semifinalistas de la cuarta temporada de “El Gran Chef Famosos” se enfrentan en la cocina del exitoso programa culinario para definir quiénes pasarán a la gran FINAL, definiéndose así esta noche el tercer lugar.

Así que, para amenizar la espera, hemos hecho un recuento de TODOS los participantes que se quedaron con el tercer puesto, muy cerca de la olla dorada y el título de ‘Gran Chef’. A continuación, te dejamos todos los detalles.

El Gran Chef Famosos: TODOS los participantes que ocuparon el tercer lugar en la competencia culinaria

En la primera temporada, Karina Calmet, Ricardo Rondón y Susan León se enfrentaron en la semifinal del programa. Los tres se enfrentaron a un gran reto: hacer un croquembouche, postre francés compuesto por profiteroles.

Y, pese a que toda la situación parecía pareja para el jurado, tuvieron que elegir quién era el participante que debía abandonar la competencia y quedarse con el tercer lugar. En aquella ocasión, fue la participante Susan León.

Al conocer la noticia, León confesó que la semifinal fue una “noche terrible y estresante”, pero logró salir adelante gracias a sus compañeros. “Me voy feliz, me voy contenta, así es la vida, es una competencia y sé cuándo retirarse. Soy competitiva, pero me conformo con un buen tercer lugar. Me ha dado tanto esta competencia, pero regreso por el primero. No sé si volveré a cocinar, pero de mí, van a volver a saber”, dijo.

Una temporada después fue Mauricio Mesones el participante que ocupó el tercer lugar de “El Gran Chef Famosos 2”, dejando a Ale Fuller y Natalia Salas en la gran final. Antes de abandonar el set de cocina de Latina Televisión, el artista tuvo un emotivo mensaje.

“Dejo esta competencia en cuatro manos maravillosas… Si han llegado a la final es porque se lo merecen. Yo estoy muy feliz y agradecido. Uno de mis objetivos al llegar aquí fue poner en valor la música y gracias a este programa he podido llegar a más familias. Muchas más personas escuchan la música tropical peruana y eso es lo que quiero. Vine feliz y me voy feliz… He aprendido mucho de ustedes”, comentó Mesones.

En tanto, la persona en ocupar el tercer lugar de “El Gran Chef Famosos 3” fue Milene Vázquez. La actriz nacional se despidió de la cocina muy emocionada, no sin antes expresarle su agradecimiento a cada miembro del jurado y la producción.

“Gracias por todo. No quiero dejar de agradecer a todo el equipo que está detrás de cámaras porque son el pulmón de este programa (…) Es tan emocionante haber estado aquí y compartir el cariño de este maravilloso grupo. Me siento orgullosa de todo lo logrado, de todo el camino recorrido, del día a día que compartí en este programa con este equipo que voy a llevar en mi corazón siempre. Me voy contenta de este tercer lugar, y mucha suerte para Mariella y Armando. Los quiero compañeros“, dijo.

¿Quién ocupará ese tercer lugar en la cuarta temporada de “El Gran Chef Famosos”? ¿Será Christian Ysla, Mónica Zevallos o Gino Pesaressi? Descúbrelo este viernes 1 de diciembre a partir de las 7:45 p.m. a través de la señal de Latina Televisión.

¿Dónde ver todos los capítulos de “El Gran Chef Famosos”?

¡Latino! Todos los capítulos de la primera y segunda temporada de “El Gran Chef Famosos” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión. También pueden verlo por medio del portal web Latina Play y la app para dispositivos móviles de Latina.

¿Qué famosos forman parte de la cuarta temporada de “El Gran Chef Famosos”?

“El Gran Chef Famosos” es un programa de competencia donde la cocina es el gran anfitrión. Doce nuevos concursantes que se enfrentarán noche a noche por llevarse el título de ‘El gran chef’ de esta tercera temporada.

Tilsa Lozano, Renato Rossini papá, Ximena Hoyos, Sergio el ‘Checho’ Ibarra, Saskia Bernaola, Fiorella Cayo, Gino Pesaressi, Flor Polo, Renato Rossini hijo, Christian Ysla, Mónica Zevallos y a Giancarlo el ‘Flaco’ Granda fueron los famosos convocados para esta temporada. En los primeros niveles de la competencia, los eliminados fueron: Florcita Polo, Ximena Hoyos, Saskia Bernaola, Renato Rossini Jr, Renato Rossini padre y ‘Checho’ Ibarra.

Pero, en las batallas culinarias, estos seis participantes eliminados se enfrentaron a seis nuevos retadores. Al final, solo tres consiguieron un cupo en la competencia de “El Gran Chef Famosos”: ‘Checho’ Ibarra, Renato Rossini y Claudia Berninzon. Sin embargo, Claudia Berninzon fue eliminada rápidamente en el nivel 8 de la competencia. Seguido por el ‘Flaco’ Granda en el nivel 9. En el siguiente nivel, Renato Rossini se fue de la competencia. Finalmente, Fiorella dejó el concurso en el nivel 11. Días después, se confirmó que Checho Ibarra se quedó con el quinto lugar de la competencia y Tilsa Lozano con el cuarto puesto.